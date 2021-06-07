Росстат перестанет публиковать оперативный доклад из-за сдвига сбора отчетностей

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Росстат из-за сдвига сбора ряда отчетностей от предприятий принял решение отказаться от публикации так называемого оперативного доклада (полностью назывался "Информация о социально-экономическом положении РФ"), объединив его в будущем с основным докладом "Социально-экономическое положение России", сообщил журналистам глава статистической службы Павел Малков.

Он напомнил, что в конце апреля вышло распоряжение правительства, сдвигающее "вправо" публикацию ряда макроэкономических показателей, включая промышленное производство. В итоге, например, публикация по промпроизводству за май ожидается 23 июня вместо 15-16 июня по предыдущему плану.

"Из-за достаточно больших масштабов пересчета ряда показателей, в первую очередь промышленности, из-за многочисленных обращений бизнеса о том, что у них нет точных данных к моменту сдачи статистической отчетности, было принято решение о переносе сроков подачи определенного набора отчетностей. Из-за этого сдвинулся срок публикации определенного количества показателей", - пояснил Малков принятое решение.

"При этом Росстат себе не добавил ни одного дня на их обработку, а по отдельным показателям даже сократили это время для того, чтобы зафиксировать срок выпуска большого доклада по социально-экономическому положению страны", - подчеркнул он.

"При этом малый доклад о социально-экономическом состоянии сдвинулся вправо и фактически его публикация пришлась бы на те же даты, что и большого доклада. Из-за этого принято решение два доклада объединить, и он будет публиковаться в обычное для большого доклада время", - пояснил глава Росстата причину объединения двух докладов в один.

"С 1 июня респонденты смогут сдавать отчетность по пяти статистическим формам на 5-6 рабочих дней позже. Это именно те формы, жесткие сроки заполнения которых (4-5 рабочий день) вызывали сложности у бизнеса", - уточнили "Интерфаксу" в Росстате, пояснив, что таблица с новыми сроками предоставления отчетности опубликована на сайте службы.