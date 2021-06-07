Площадь посевов пшеницы в РФ будет близка к рекордному 2016 году

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - АПК РФ завершает сев зерна, следует из данных Центра агроаналитики при Минсельхозе. Площади под яровой пшеницей будут близки к рекордному 2016 году, считают эксперты "СовЭкона".

По данным на 7 июня, которые приводит Центр агроаналитики, зерновые посеяны на 29 млн га, что составляет 99% от намеченного, и на 0,2 млн га больше, чем годом ранее. В частности, площади под пшеницей составили 12,9 млн га, что уже на 1,7% больше, чем намечалось, и на 0,6 млн га больше прошлогоднего.

Как сообщает "СовЭкон", увеличение площадей может быть связано "с масштабным пересевом озимых в центральных регионах и рекордными рублевыми ценами в текущем сезоне". Как прогнозируют эксперты, до конца посевной пшеницей еще может быть засеяно до 0,2 млн га. В результате ее общая площадь может стать самой большой с 2016 года, когда было засеяно 13,7 млн га.

Центр агроаналитики также сообщил, что ячмень посеян на 7,3 млн га (95% от намеченного, 7,8 млн га в прошлом году), кукуруза на зерно - на 2,9 млн га (на 4,1% больше намеченного, на 2,9 млн га в 2020 году).

Площади под рапсом также превысили прогноз (на 9,5%) и составили 1,4 млн га (1,1 млн га в 2020 году). Больше, чем намечалось, посеяно и подсолнечника (на 5,1%), - на 9 млн га (на 8,1 млн га в 2020 году). Соя размещена на 2,5 млн га (83,2% от прогноза, на 2,5 млн га).

Посевы сахарной свеклы составили 1 млн га (95,8%, на 931,5 тыс. га).

Сельхозорганизации и фермеры посадили картофель на 253,1 тыс. га (87,1%, на 266,2 тыс. га), посеяли овощи на 293,2 тыс. га (на 54,2% больше, чем намечалось, на 160,1 тыс. га в 2020 году).