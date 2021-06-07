Минсельхоз РФ назвал традиционным рост цен на овощи в это время года

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Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ считает традиционным для этого времени активный рост цен на овощи и ждет их снижения по мере сбора нового урожая.

"Коррекция цен на овощи открытого грунта и картофель ожидается по мере сбора нового урожая. Активная ценовая динамика по этой группе товаров является традиционной для данного сезона", - говорится в комментарии ведомства к публикации данных Росстата.

При этом министерство уже отмечает снижение цен на ряд видов овощей у производителей. Так, огурцы за месяц подешевели на 21,8%, за неделю - на 4,6%, томаты - на 25,3% и на 6,2% соответственно. Цена на белокочанную капусту в мае росли, при этом они все еще остаются ниже уровня аналогичного периода прошлого года, отмечает Минсельхоз.

"Сохранению стабильного уровня цен на овощи открытого грунта и картофель в том числе будет способствовать расширение посевных площадей в 2021 году", - считают в ведомстве.

Комментируя ситуацию на рынке мяса, Минсельхоз заявляет, что ожидает сохранения цен на все виды мяса в 2021 году на стабильном уровне. "Мясная отрасль в последние годы интенсивно развивается. Высокая обеспеченность внутреннего рынка основными видами мяса способствует сохранению стабильного уровня цен, - отмечает Минсельхоз. - Так, на 2 июня цены сельхозпроизводителей на свинину за месяц прибавили 0,2% (минус 0,7% за неделю), на баранину - снизились на 1% (минус 0,7% за неделю), на говядину - увеличились на 0,9% (плюс 0,4% за неделю), на птицу - на 0,8% (стабильно)".

Как считают в ведомстве, насыщение внутреннего рынка в совокупности с растущей конкуренцией будет способствовать сохранению стабильного уровня оптовых цен на мясо. Кроме того, применение таможенно-тарифных мер регулирования в отношении зерна и масличных, а также льготного кредитования позволит сократить затраты животноводческих предприятий на кормовую базу, что обеспечит снижение себестоимости производства, уверены в министерстве.

Как сообщил в понедельник Росстат, плодоовощная продукция в мае по сравнению с апрелем стала дороже на 2,9%, по сравнению с маем прошлого года - на 8,2%. С начала года цены на нее повысились на 13,1%. В мае больше всего подорожал так называемый "борщевой набор": свекла - на 35,3%, белокочанная капуста - на 25,2%, морковь - на 18,8%, картофель - на 15,4%, репчатый лук - на 11,3%. Лимоны стали дороже на 12,8%, виноград - 4,2%.

В то же время цены на помидоры снизились на 8,3%, на огурцы - на 7,9%, на бананы - на 1,3%, на чеснок - на 0,3%, на свежие грибы - на 0,2%.

Мясо и птица в мае стали дороже на 1,3%, с начала года - на 8,3%, по сравнению с маем 2020 года - на 10,2%. В том числе в мае цены на охлажденных и замороженных кур повысились на 0,3%, с начала года - на 14,9%, по сравнению с маем прошлого года - на 19,7%.