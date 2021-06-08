"Росатом" начал строительство реактора БРЕСТ-300 в Томской области

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - "Росатом" приступил к строительству реактора БРЕСТ-ОД-300, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии заливки первого бетона, символизирующей начало строительства.

Мощность атомного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 составит 300 МВт, он разместится на площадке "Сибирского химического комбината" (Северск, Томская область, входит в "ТВЭЛ").

Энергоблок БРЕСТ-ОД-300 является ключевым элементом опытно-демонстрационного энергетического комплекса, который также включает в себя модуль по фабрикации/рефабрикации смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива, а также модуль переработки облученного топлива.

"Благодаря переработке ядерного топлива бесконечное количество раз ресурсная база атомной энергетики станет практически неисчерпаемой. При этом для будущих поколений снимается проблема накопления отработавшего ядерного топлива. Успешная реализация этого проекта позволит нашей стране стать первым в мире носителем атомной технологии, полностью отвечающей принципам устойчивого развития - в экологичности, доступности, надежности и эффективности использования ресурсов", - сообщил на церемонии генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Мы будем масштабировать эту установку (новый реактор - ИФ) в размерах страны. Надеемся, что в 2030-2040 годах такая установка будет объектом нашего экспорта", - добавил Лихачев.

Строительство реактора ведется в рамках проекта "Прорыв", реализуемого с 2011 года на территории АО "Сибирский химический комбинат" (СХК, входит в ТВЭЛ). Его цель - создание ядерно-энергетического комплекса, который позволит организовать пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл, что даст возможность не только производить электричество, но и готовить из топлива, выгружаемого из активной зоны реактора, новое.