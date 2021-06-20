"Росатом" ожидает роста выручки к 2030 году до 4 трлн рублей

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" к 2030 году планирует трехкратный рост выручки, заявил в интервью Financial Times первый замглавы госкорпорации Кирилл Комаров.

По его словам, к 2020 году выручка вырастет до 4 трлн рублей ($56 млрд), 40% из которых будут приходиться на новые направления бизнеса.

Как сообщалось, по итогам 2021 г. "Росатом" прогнозирует выручку порядка 1,5 трлн руб.

По итогам 2019 г. выручка "Росатома" по МСФО выросла на 11,4% и составила 1 трлн 151,9 млрд рублей. Данные за 2020 г. пока не раскрыты.

Ранее также сообщалось, что система управления новыми бизнесами в госкорпорации сфокусирована на развитии 11 стратегических программ - ветроэнергетика, продукты и услуги для нефтегазовой отрасли, обращение с отходами, композитные материалы, направление ядерной медицины и технологий, накопители электроэнергии, аддитивные технологии, цифровые продукты, умный город, международный оператор логистических услуг, АСУ ТП и электротехника.

ГК "Росатом" - многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Входит в десятку крупнейших компаний России. Госкорпорация объединяет более 400 предприятий и организаций, в них работает в общей сложности свыше 275 тыс. человек. Зарубежный бизнес-портфель "Росатома" включает 35 энергоблоков в 12 странах.