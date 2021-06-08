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Tesla покинул глава подразделения грузовиков Жером Гильен

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Из Tesla на прошлой неделе ушел Жером Гильен, который руководил разработками в сфере электрогрузовиков. Компания 7 июня уведомила об этом регулятора, причины увольнения Гильена в сообщении не названы, пишет The Wall Street Journal.

Гильен возглавил подразделенин Tesla Heavy Trucking в марте 2021 года. С сентября 2018 года он курировал автомобильную программу компании, цепочки поставок и инфраструктуру обслуживания. Гильен пришел в Tesla в ноябре 2010 года, до этого он работал в Daimler AG.

Котировки акций Tesla выросли по итогам торгов в понедельник на 1%. Капитализация производителя электромобилей с начала текущего года упала более чем на 14%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 увеличился на 12,5%.

Tesla Heavy Trucking Tesla Жером Гильен США

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