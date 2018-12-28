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Tesla ввела двух новых независимых директоров по соглашению с SEC

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU -Tesla ввела двух независимых представителей в совет директоров компании в рамках соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США, заключенного ранее в этом году.

Новыми директорами стали со-основатель Oracle Corp. Ларри Эллисон и Кэтлин Уилсон-Томпсон, HR-директор Walgreens Boots Alliance Inc.

Ранее в этом году основатель Tesla Илон Маск согласился заплатить штраф в $20 млн и покинуть пост председателя совета директоров компании, чтобы урегулировать претензии SEC, обвинившей его во введении в заблуждение инвесторов.

SEC также потребовала от Tesla, которую регулятор обвинил в отсутствии надлежащего контроля за процедурами раскрытия информации, добавить двух независимых директоров в совет.

Поводом для претензий SEC стала публикация Маском в августе этого года серии твитов, которые содержали, как оказалось, ложную информацию о скором выкупе акций компании. Маск 7 августа написал в твиттере, что собирается выкупить Tesla по цене $420 за акцию, то есть с 20%-ной премией, с помощью заемных средств. При этом он добавил, что "финансирование обеспечено".

Через 17 дней после заявления Маск отказался от планов сделать компанию частной.

По данным SEC, на самом деле основатель Tesla не обсуждал сделку с потенциальными инвесторами и не имел подтверждения финансирования. При этом все заявления Маска сопровождались резкими колебаниями цены акций Tesla.

В настоящее время в совет директоров Tesla входит 11 человек, включая 3 женщин. Осенью этого года Калифорния ввела требование для публично торгуемых компаний иметь женщин в составе советов директоров, став первым американским штатом, сделавшим такой шаг.

Ранее Tesla сообщила, что Эллисон приобрел 3 млн акций Tesla в текущем году.

Акции Tesla прибавляют в цене 2,6% на торгах в пятницу.

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Теги: Tesla, SEC

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