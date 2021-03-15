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Илон Маск назначил себя "технокоролем" Tesla

Финансовый директор американской компании стал "мастером над монетой"

Илон Маск назначил себя "технокоролем" Tesla
Фото: Joshua Lott/Getty Images

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Глава американского производителя электромобилей Tesla Inc. сменил официальное название своей должности на Technoking ("технокороль" или "король технологий"), говорится в сообщении компании, размещенном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

При этом в сообщении уточняется, что Маск сохранит должность главного исполнительного директора.

Кроме того, должность финансового директора Tesla Зака Киркхорна теперь официально будет называться Master of Coin ("мастер над монетой") по аналогии с вымышленным титулом в книгах Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" и сериале "Игра престолов".

Изменения вступают в силу 15 марта.

В отдельном сообщении Tesla говорится, что компания назначила президента автомобильного подразделения Жерома Гильена на должность президента подразделения Tesla Heavy Trucking.

Акции Tesla в ходе предварительных торгов в понедельник прибавляют в цене 0,2%. С начала года они подешевели на 1,7%.

Tesla Илон Маск

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