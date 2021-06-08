ВЭБ и ВТБ купили по 1 акции Находкинского завода минудобрений

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Банк ВТБ и ВЭБ.РФ приобрели по одной акции АО "Находкинский завод минеральных удобрений" (НЗМУ, Приморский край) и по 9% в контролирующей завод компании - АО "Химпроект", следует из годовых отчетов АО.

Две акции завода ВТБ и ВЭБ выкупили в сентябре прошлого года по номинальной стоимости - за 1 рубль каждую. Таким образом, они получили по 0,001% долей в НЗМУ каждый.

Основным владельцем завода минудобрений остался московский "Химпроект" (99,998%), в котором финансовые структуры в конце 2020 года также получили по 9%. Собственником еще 2% "Химпроекта" стал Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (с марта 2021 года - ВЭБ.ДВ). Остальными акциями по-прежнему владеет АО "ИнвестХимПроект", подконтрольное министерству развития Дальнего Востока и Арктики.

Незначительные доли в НЗМУ через ряд компаний также имеют бывший вице-губернатор Сахалинской области Аркадий Пинчевский и гендиректор ООО "Национальная газовая группа" Артем Оболенский.

Ранее сообщалось, что в прошлом году ВТБ и ВЭБ открыли заводу проектное финансирование. Сумма на тот момент не разглашалась.

Согласно отчету НЗМУ, ВТБ предоставит в рамках проектного финансирвоания 71,2 млрд рублей, ВЭБ - 91,8 млрд рублей. Кредитный договор все три участника подписали 17 апреля 2020 года на срок до 15 лет. По итогам прошлого года заемщик получил около 3,5 млрд рублей.

Отмечается, что ввод установки метанола на НЗМУ запланирован на III квартал 2023 года, двух установок аммиака - на III квартал 2026 года.

НЗМУ является якорным резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Нефтехимический". Компания реализует проект по созданию в Приморском крае завода минеральных удобрений. Производственный комплекс будет включать одну установку по выпуску метанола мощностью 1,8 млн тонн в год, и две установки по выпуску аммиака суммарной мощностью 1,8 млн тонн в год.