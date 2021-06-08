Банк "Открытие" установил объем бондов серии БО-П08 на уровне 10 млрд руб.

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Банк "ФК Открытие" установил объем размещения 5-летних облигаций серии БО-П08 с офертой через два года на уровне 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Как сообщалось, финальный ориентир ставки 1-го купона - 7,3% годовых.

Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 7,43% годовых.

Сбор заявок на выпуск прошел 8 июня с 11:00 до 15:00.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,3-7,4% годовых, в процессе маркетинга он был один раз сужен.

Техразмещение выпуска запланировано на 10 июня. Организаторами выступают банк "ФК Открытие", БК "Регион", Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк.

В предыдущий раз банк выходил на публичный долговой рынок в феврале текущего года. Он разместил 5-летние облигации серии БО-П07 объемом 15 млрд рублей по ставке 6,25% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 6,35% годовых.

В настоящее время в обращении находится 20 выпусков биржевых облигаций банка на 106,850 млрд рублей и 1 выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.

ЦБ РФ в августе 2017 года объявил о санации группы банка "Открытие" через Фонд консолидации банковского сектора, в сентябре того же года - об оздоровлении группы Бинбанка. В январе 2019 года банк "ФК Открытие" и Бинбанк завершили процесс объединения, начавшийся в начале 2018 года. В начале июля 2019 года ЦБ сообщил о завершении санации банка.

Банк "ФК Открытие" по итогам первого квартала 2021 года занял 8-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100".