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Путин по телемосту запустит Амурский ГПЗ Газпрома

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи в среду примет участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода "Газпрома". Глава государства будет наблюдать за присоединением объекта к магистральному газопроводу "Сила Сибири", сообщила пресс-служба Кремля.

Завод служит для выделения из газа Якутского и Иркутского центров газодобычи ценных компонентов - этана, пропана, бутана - для их переработки в России и последующей поставки в КНР. Также АГПЗ станет крупнейшим производством гелия в мире.

Амурский ГПЗ находится в районе города Свободный Амурской области. Он станет одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Крупнее только ГПЗ Prudhoe Bay Unit Central Gas Facility на Аляске в США.

Проектная мощность завода составит 42 млрд куб/м газа в год. В его составе шесть линий по 7 млрд куб/м сырьевого газа в год каждая. Ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Остальные будут вводиться последовательно до конца 2024 года. На данный момент готовность второй линии составляет 65%, третьей - 41%, четвертой - 15,6%, пятой - 6,4%.

Инвестор и заказчик проекта - ООО "Газпром переработка Благовещенск". Управление строительством осуществляет генеральный подрядчик НИПИГАЗ (группа "СИБУР"). В 2019 году проект привлек проектное финансирование на 11,4 млрд евро. Средства предоставили 22 банка из Европы, Японии, Китая, России.

Владимир Путин Амурский газоперерабатывающий завод Газпром КНР

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