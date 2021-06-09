Расходы в Европе на интернет вещей в 2021 году оценены в $200 млрд

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Расходы на интернет вещей (Internet of Things, IoT) в Европе в 2021 году превысят $200 млрд, при этом двухзначные темпы их роста будут сохраняться до конца 2025 года, прогнозируют аналитики исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

"Несмотря на глобальное влияние пандемии COVID-19, затраты на IoT продолжают повышаться, хотя и более медленными темпами, чем в предыдущие годы", - считают они.

В 2021 году основная часть расходов в сфере IoT будет приходиться на "железо" (модули и сенсоры), в то время как в последующие годы наиболее быстрыми темпами будут увеличиваться затраты на программное обеспечение, полагают исследователи.

Потребительский спрос будет играть важную роль за счет решений в области домашней автоматизации, в том числе удаленного мониторинга и контроля.