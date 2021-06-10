"Газпром" в 2020 г. потратил на борьбу с коронавирусом 22 млрд рублей

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Дополнительные расходы на реализацию мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 группы "Газпром" в 2020 году составили около 22 млрд рублей, сообщается в отчете "Газпрома" о деятельности в области устойчивого развития.

Из них около 5 млрд руб. потребовалось на закупку средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки, дезинфицирующие средства), 4 млрд руб. составили затраты по организации обсерваторов вахтовых поселков (аренда помещений, услуги по организации питания и т. д.) и около 13 млрд руб. – на приобретение услуг по организации тестирования персонала, дезинфекции помещений и другие мероприятия. Было закуплено 17,2 млн одноразовых медицинских масок, 21,3 тыс. костюмов биологической защиты, 5,2 млн медицинских перчаток, 147,8 тыс. тест-систем для выявления коронавируса, 30,9 т дезинфицирующих средств.

Было приобретено 15 аппаратов ИВЛ, 61 кислородный концентратор, 5 автомобилей скорой помощи и реанимобилей, развернуто 20 лабораторий (стационарных и передвижных).

По состоянию на 31 декабря 2020 г. среди работников ПАО "Газпром", организаций группы "Газпром", а также существенных объектов вложения всех уровней владения было зарегистрировано 45 496 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией, умерли от коронавирусной инфекции 147 работников (в мониторинг включались случаи, подтвержденные Роспотребнадзором).

В документе отмечается, что в размере 100% были сохранены режим рабочего времени и своевременная оплата труда работникам. Дистанционная работа была обеспечена 22 729 специалистам ПАО "Газпром" и его дочерних обществ. Было обеспечено проведение около 800 тыс. тестов методом ПЦР-диагностики за счет средств ДМС ПАО "Газпром".

В организациях, использующих вахтовый метод работы, были созданы пункты временного пребывания (обсерваторы), в которых работники находились 14 дней перед заездом на вахту, продолжительность вахты увеличена до трех месяцев. На случай необходимости замены заболевших работников либо контактировавших с ними сформирован резерв вахтового персонала.

Разработаны новые логистические решения по транспортировке персонала на производственные объекты: например, организованы "зеленые" зоны в аэропорту при регистрации вахтового персонала на авиаперевозку с выделением отдельного транспорта для подвоза к борту; на случай экстренной госпитализации работников с объектов компании разработаны схемы взаимодействия по привлечению региональной санитарной авиации.