Доля российской продукции в госзакупках выросла в 2020 году до 57%

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Доля российской продукции в госзакупках выросла в 2020 году до 57% с 49% в 2019 году. Об этом говорится в отчете Минпромторга за 2019-2020 годы.

По данным министерства, в прошлом году госзаказчики закупили товары российского производства на 1,7 трлн рублей (1,4 трлн рублей в 2019 году). На приобретение импортных товаров было затрачено 1,3 трлн рублей (1,4 трлн рублей в 2019 году).

В сегменте закупок госкомпаний рост доли закупок российской продукции оказался более значительным – 86% против 51% в 2019 году. То есть, в прошлом году госкомпании потратили на закупку товаров российского производства 4,7 трлн рублей (2,5 трлн рублей в 2019 году), а на закупку импортных товаров – 749 млрд рублей (2,4 трлн рублей в 2019 году).

При этом в отчете отмечается, что в 2020 году заказчики направили в Минпромторг заявки на закупку импортной продукции на 83 млрд рублей. Из них по заявкам на 31 млрд рублей был направлен отказ "по формальным признакам". По заявкам на закупку импорта на 17 млрд рублей были выявлены российские аналоги. По заявкам на 24 млрд рублей российских аналогов той или иной импортной продукции не оказалось.

Также в отчете Минпромторга отмечается, что в прошлом году значительно увеличилось число компаний и предприятий, информация о продукции которых включена в Реестр российской промпродукции (используется для подтверждения страны происхождения того или иного товара в рамках госзакупок и закупок госкомпаний - ИФ). На конец прошлого года в этот реестр была включена информация о продукции 72 тыс. российских производителей (24 тыс. производителей на середину прошлого года).

Как сообщалось, ранее регуляторы отмечали медленное наполнение Реестра российской промпродукции. В свою очередь представители предприятий неоднократно заявляли, что процесс включения информации о продукции в тот или иной реестр достаточно затратный – необходимо собрать большое число документов, пройти проверку Минпромторга и т.п. В результате многие предприятия предпочитают не вносить информацию о своей продукции в названные реестры.

Это, в свою очередь, уже вызывает определенные затруднения у госзаказчиков и госкомпаний при проведении закупок, например, в рамках квотирования закупок товаров российского производства. В настоящее время часть товаров, которые включены в перечень квотируемой продукции, отсутствуют в Реестре российской промпродукции. Соответственно заказчики не могут закупить гарантированно российскую продукцию, что может в дальнейшем повлечь за собой административную ответственность (предполагается, что такая ответственность будет введена в следующем году - ИФ).

Минфин и Госдума в апреле заявили, что готовы совместно заняться решением проблемы с медленным наполнением Реестра российской промышленной продукции информацией о выпускаемых российскими предприятиями товарах.

"Активность промышленности по включению в реестры (российской и евразийской промпродукции) низкая, - говорила в апреле руководитель департамента бюджетной политики в сфере закупок Минфина Татьяна Демидова. - Реестр наполняется медленно".

По ее словам, важно донести до предприятий необходимость включения информации об их продукции в реестр, поскольку без этого механизм квотирования госзакупок и закупок госкомпаний в полном объеме работать не будет.