Минфин оценил профицит бюджета в январе-мае в 0,7% ВВП

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В январе-мае 2021 года федеральный бюджет, по предварительной оценке, исполнен с профицитом в размере 312,073 млрд рублей, сообщил Минфин.

Министерство вновь стало публиковать оценку размера дефицита/профицита по отношению к объему ВВП. За пять месяцев профицит бюджета составил 0,7% ВВП.

В мае был дефицит в размере 17,817 млрд рублей, или 0,2% ВВП. При этом, по текущей оценке, в январе-апреле профицит составлял 329,89 млрд рублей (в апреле после пересчета вместо дефицита в 81,6 млрд рублей зафиксирован профицит 43,241 млрд рублей).

Доходы бюджета в январе-мае составили 9 трлн 319,6 млрд рублей, или 49,7% к общему утвержденному объему на год, расходы - 9 трлн 007,5 трлн рублей (41,9% общего объема расходов, утвержденного законом о бюджете, и 39,6% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений).

Отрицательное сальдо источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета в январе-мае составило минус 374,624 млрд рублей, внешнего - минус 62,55 млрд рублей.

Поступление нефтегазовых доходов за 5 месяцев уже превысило половину годового плана (52,3%), ненефтегазовых - приблизилось к этой отметке (48,4%). Нефтегазовые доходы в январе-мае были на уровне 3,129 трлн рублей (52,3% годового показателя), в мае - 617,59 млрд рублей против 893,14 млрд рублей в апреле, ненефтегазовые - 6,191 трлн рублей и 1,215 трлн рублей против 1,293 трлн рублей. соответственно.

Федеральная налоговая служба администрировала в январе-мае 5,880 трлн рублей, или 48,2% к прогнозным показателям на год, Федеральная таможенная служба - 2,412 трлн рублей (48,4%), другие федеральные органы - 1,027 трлн рублей (64,8%).

По уровню исполнения от годовых назначений на первом месте по-прежнему находятся расходы на ЖКХ - 60,7% (245,21 млрд рублей). Вторыми стали расходы на окружающую среду - 56,6% (181,018 млрд рублей), третьими - на социальную политику (2,604 трлн рублей, 45,1%).

Расходы на национальную оборону составили 1,425 трлн рублей, или 44,2%.

Расходы на образование были на уровне 470,9 млрд рублей, или 41,3%, на здравоохранение - 493,19 млрд рублей (39,9%). Исполнение расходов на национальную экономику составило 35,1% (1,249 трлн рублей).

Межбюджетные трансферты общего характера были исполнены на 34,6% (374,9 млрд рублей), расходы по обслуживанию госдолга - на 34,1% (410,632 млрд рублей), расходы на национальную безопасность - на 33,7% (818,6 млрд рублей), общегосударственные вопросы - на 31,4% (635,03 млрд рублей).

Дефицит федерального бюджета в 2021 году может быть существенно ниже плана - около 1% ВВП вместо 2,4% ВВП, если во втором полугодии не произойдет серьезных изменений конъюнктуры, заявил на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов.

Аналитики "ВТБ Капитала", прогнозировавшие профицит в 310 млрд руб. за январь-май (что практически совпало с предварительной оценкой Минфина), ждут по итогам года дефицит в диапазоне 0,5-1 трлн руб.