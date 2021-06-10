Акционеры VEON обновили совет директоров

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Акционеры телекоммуникационного холдинга VEON на годовом собрании избрали совет директоров в обновленном составе, говорится в сообщении компании.

В частности, в совет директоров вошли CEO МТС в 2003-2006 гг. Василий Сидоров, сооснователь финтех-компании Revo Technologies и Sorsdata Ирина Швакман, а также Серхи Эрреро, который 30 июня покинет пост co-CEO VEON.

Также акционеры переизбрали 9 директоров из действующего состава: это крупнейший акционер VEON Михаил Фридман, CEO музыкального сервиса Deezer Ханс-Хольгер Альбрехт, старший консультант Bridge Growth Partners Стивен Пьюзи, управляющий партнер компании Spencer Stuart International в Москве Ярослав Глазунов, основатель RTP Global Леонид Богуславский, а также Андрей Гусев, Гуннар Холт, Геннадий Газин и Роберт Ян ван де Краатц.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, входящая в "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров – ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании на Nasdaq составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением штихтинга (разновидность голландского траста).