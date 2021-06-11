Нефть Brent подешевела до $72,25 за баррель

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах в пятницу, но могут продемонстрировать рост по итогам третьей недели подряд.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени в пятницу составляет $72,25 за баррель, что на $0,27 (0,37%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты выросли на $0,3 (0,4%) - до максимальных с мая 2019 года $72,52 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $70,03 за баррель, что на $0,26 (0,37%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в четверг стоимость этих контрактов увеличилась на $0,33 (0,5%) - до $70,29 за баррель. Это максимальный уровень с октября 2018 года.

"На нефтяные цены в основном влияет оптимизм по поводу спроса в Западном полушарии, поскольку США почти полностью возобновили экономическую активность, а Европа постепенно возобновляет ее", - сказала глава Vanda Insights Вандана Хари, которую цитирует S&P Global Platts.

На европейском рынке авиационного топлива наблюдаются признаки восстановления на фоне роста авиаперевозок в регионе на 17% за две минувшие недели, отмечают аналитики ANZ со ссылкой на данные Европейской организации по обеспечению безопасности воздушной навигации Eurocontrol.

Помимо этого, ОПЕК в четверг повысил оценку потребления нефти в текущем году до 96,58 млн б/с (предыдущая оценка - 96,46 млн б/с). "ОПЕК дал позитивный прогноз спроса во втором полугодии. Организация ожидает скачка спроса на 5 млн б/с по мере выхода мира из пандемии", - отмечают аналитики ANZ.

В то же время, давление на рынок оказывают новости о снятии санкций США против нескольких иранских чиновников и энергетических компаний. Как сообщает The Wall Street Journal, некоторые источники, осведомленные о ходе переговоров по иранской ядерной программе, сказали, что администрация американского президента Джо Байдена пытается стимулировать переговоры.