Поиск

Нефть Brent подешевела до $72,25 за баррель

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах в пятницу, но могут продемонстрировать рост по итогам третьей недели подряд.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени в пятницу составляет $72,25 за баррель, что на $0,27 (0,37%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты выросли на $0,3 (0,4%) - до максимальных с мая 2019 года $72,52 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $70,03 за баррель, что на $0,26 (0,37%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в четверг стоимость этих контрактов увеличилась на $0,33 (0,5%) - до $70,29 за баррель. Это максимальный уровень с октября 2018 года.

"На нефтяные цены в основном влияет оптимизм по поводу спроса в Западном полушарии, поскольку США почти полностью возобновили экономическую активность, а Европа постепенно возобновляет ее", - сказала глава Vanda Insights Вандана Хари, которую цитирует S&P Global Platts.

ЭкономикаBrent подорожала почти до двухлетнего максимумаЧитать подробнее

На европейском рынке авиационного топлива наблюдаются признаки восстановления на фоне роста авиаперевозок в регионе на 17% за две минувшие недели, отмечают аналитики ANZ со ссылкой на данные Европейской организации по обеспечению безопасности воздушной навигации Eurocontrol.

Помимо этого, ОПЕК в четверг повысил оценку потребления нефти в текущем году до 96,58 млн б/с (предыдущая оценка - 96,46 млн б/с). "ОПЕК дал позитивный прогноз спроса во втором полугодии. Организация ожидает скачка спроса на 5 млн б/с по мере выхода мира из пандемии", - отмечают аналитики ANZ.

В то же время, давление на рынок оказывают новости о снятии санкций США против нескольких иранских чиновников и энергетических компаний. Как сообщает The Wall Street Journal, некоторые источники, осведомленные о ходе переговоров по иранской ядерной программе, сказали, что администрация американского президента Джо Байдена пытается стимулировать переговоры.

нефть

Новости по теме

Новости

"АвтоВАЗ" запустил линии после простоев из-за дефицита компонентов электроники

ЕЭК рассмотрит введение квоты на экспорт лома на полгода вместо полного запрета

Руководство Toshiba вместе с властями противостояло иностранным акционерам

Руководство Toshiba вместе с властями противостояло иностранным акционерам

The Bell узнал о планах "Яндекса" купить "Азбуку вкуса"

Банк России предложил определение финансовых холдингов с НФО

Минсельхоз США прогнозирует в РФ рекордный сбор пшеницы в 86 млн т в этом году

Минсельхоз США прогнозирует в РФ рекордный сбор пшеницы в 86 млн т в этом году

Андрей Цариковский покинул пост заместителя главы ФАС

Соединены части первой нитки "Северного потока 2"

Инфляция в США в мае ускорилась до максимальных с августа 2008 года 5%

Минпромторг перезапустит программу импортозамещения с учетом COVID

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');