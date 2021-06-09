Brent подорожала почти до двухлетнего максимума

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в среду на публикации данных Американского института нефти (API) показали снижение нефтяных запасов в США на прошлой неделе.

К 8:09 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,34 (0,47%), до $72,56 за баррель. За предыдущую сессию Brent подорожала на $0,73 (1%) - до максимальных с мая 2019 года $72,22 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,36 (0,51%), до $70,41 за баррель. Во вторник контракты подорожали на $0,82 (1,2%), до $70,05 за баррель. По данным Dow Jones Market Data, это максимальный уровень закрытия торгов с октября 2018 года.

API накануне сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 4 июня, сократились на 2,1 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране выросли на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,8 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,1 млн баррелей. По их прогнозу, запасы бензина выросли на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 400 тысяч баррелей.

Министерство энергетики США повысило прогноз средней цены нефти марки Brent на текущий год с $62,26 до $65,19 за баррель, следует из ежемесячного прогноза управления энергетической информации (EIA). Однако EIA снизило прогноз средней цены Brent на будущий год - до $60,49 за баррель с $60,74.

Прогноз EIA средней цены на нефть марки WTI на 2021 год увеличен до $61,85 за баррель против оценки в мае в $58,91, а на 2022 год - понижен до $56,74 за баррель с $56,99.

По данным S&P Global Platts, добыча стран ОПЕК+ в мае выросла на 430 тыс. б/с, сделка по сокращению добычи была исполнена на 111,45% по сравнению со 111,16% в апреле.