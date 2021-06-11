В совет директоров Mail.ru Group от Сбербанка избрали Александру Бурико

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Акционеры Mail.ru Group на годовом собрании избрали в совет директоров старшего вице-президента и руководителя блока "Финансы" Сбербанка Александру Бурико, следует из сообщения интернет-холдинга.

Бурико заменит в совете директоров Mail.ru Group первого заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса.

Ранее в пресс-службе Сбербанка объясняли "Интерфаксу", что Хасис продолжит "курировать операционное взаимодействие в рамках партнерства компаний экосистемы Сбера и MRG".

Задача Бурико в совете директоров Mail.ru Group - "капитализировать инвестиции Сбера в цифровые бизнесы и обеспечить долгосрочный рост вложений через участие в стратегическом управлении MRG".

Также в совет директоров Mail.ru Group были переизбраны сооснователь интернет-холдинга Дмитрий Гришин, co-CEO AliExpress Russia Дмитрий Сергеев, первый заместитель гендиректора Mail.ru Group Владимир Габриелян, гендиректор АО "МФ Технологии" Ульяна Антонова, а также Марк Ремон Сорор, Чарльз Сирл и Жако Ван Дер Мерве (представители Naspers).

Все они будут занимать должность членов совета директоров до собрания акционеров в 2023 году.

Совет директоров Mail.ru Group состоит из десяти человек, включая двух независимых директоров. Избранные члены совета Mail.ru Group впоследствии избирают независимых.

Акционерами Mail.ru Group являются Prosus (структура южноафриканского холдинга Naspers) с экономической долей 25,7% (12,3% голосов), у Tencent - 7% (3,3%), у Alibaba Group - 9,5% (4,5%), MFT (АО "МФ-технологии") - 4,8% (57,3%).

Совладельцами "МФ-технологий" являются ПАО "Мегафон" (45%), Сбербанк (36%),"Ростех" (10%) и USM (9%).