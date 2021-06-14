Белоруссия возобновила прокачку нефти из РФ в Польшу по "Дружбе" после ремонта

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - "Гомельтранснефть Дружба" возобновила прокачку нефти из РФ в Польшу по МН "Мозырь-Брест" после планового ремонта, говорится в сообщении компании.

"Работы направлены на повышение надежности магистрального нефтепровода на участке ЛПДС "Мозырь" - государственная граница с Республикой Польша. В настоящее время МН Мозырь - Брест работает в штатном режиме", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что с 8 по 13 июня в рамках ремонта заменен участок магистрального нефтепровода Мозырь - Брест DN600 длиной 250 метров, проведен ремонт и обслуживание задвижек на нефтеперекачивающих станциях и линейной части нефтепровода. Работы велись в условиях плановой остановки перекачки сырья.

9 июня "Транснефть" проинформировала, что белорусская сторона на несколько дней приостанавливает прокачку нефти в направлении Польши для плановых работ на нефтепроводе "Дружба".

Польский трубопроводный оператор PERN пояснил, что приостановка прокачки соответствует ежемесячному графику, предоставленному "Транснефти" и клиентам в Польше и Германии.