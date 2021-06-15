Поставку нефти в Словакию по "Дружбе" приостановят на два дня

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Поставка нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба" в направлении Словакии будет остановлена в течение двух дней из-за технических проблем у потребителя.

"В связи с техпроблемами у одного из потребителей на сегодня снижена, а в последующие двое суток будет полностью остановлена прокачка через НПС Будковице (Словакия), общий план поставок месяца сохраняется", - сообщил журналистам советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

В прошлый вторник, 8 июня, Демин сообщал, что прокачка нефти по "Дружбе" в направлении Словакии была снижена из-за технических проблем у одного из потребителей.