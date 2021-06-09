Белоруссия приостановит прокачку нефти по МН "Дружба" в Польшу

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Белорусская сторона на несколько дней приостанавливает прокачку нефти в направлении Польши для плановых работ на нефтепроводе "Дружба".

"С 12:00 сегодняшнего дня "Гомельтранснефть" останавливает транспортировку на 96 часов в направлении Адамовой Заставы (Польша - ИФ) для проведения регламентных работ на белорусском участке "Дружбы", - сообщил журналистам советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

Польский трубопроводный оператор PERN пояснил, что приостановка прокачки соответствует ежемесячному графику, предоставленному "Транснефти" и клиентам в Польше и Германии. Возобновление намечено на 12 июня, говорится в сообщении польской компании.

Операции в системе PERN продолжаются на постоянной основе за счет накопленных у клиентов товарных запасов и морских поставок, уточняет оператор.

"Технологические перерывы в поставках с востока на 1-3 дня являются обычным делом и происходят практически каждый месяц, о чем PERN сообщается в ежемесячных планах поставок. Аналогичным образом PERN согласовывает со своими клиентами возможные ограничения поставок в связи с запланированными работами на собственной инфраструктуре", - добавляет компания.