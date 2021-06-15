Французский CAC 40 достиг рекорда за 20 лет, британский FTSE - за 16 месяцев

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы завершили торги в понедельник с позитивной динамикой.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила в интервью Politico, что стимулирующая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока не появятся ясные сигналы заметного и стабильного экономического восстановления.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,2% относительно уровня на закрытие предыдущих торгов и составил 458,56 пункта.

Значение французского индекса CAC 40 увеличилось на 0,3% и находится на максимуме за 20 лет. Согласно последним данным, во Франции по крайней мере одну дозу вакцины получили уже свыше 30 млн человек.

Британский FTSE 100 вырос на 0,3% и достиг самой высокой отметки за последние шестнадцать месяцев. Германский индекс DAX прибавляет 0,03%, испанский индекс IBEX - 1%, итальянский FTSE MIB - 0,2%.

"Наше впечатление от событий последних нескольких дней - это то, что инвесторы в целом, кажется, согласились с мнением центробанков о том, что усиление инфляции является временным и скоро сойдет на нет", - отмечает аналитик CMC Markets UK Майкл Хьюсон.

Статданные, опубликованные в понедельник, показали более значительный, чем ожидалось, рост промышленного производства в еврозоне в апреле.

Его объем увеличился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные статистического управления Евросоюза. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали повышение на 0,3%. В годовом выражении промпроизводство выросло на 39,3%, что обусловлено эффектом низкой базы.

В центре внимания рынка на этой неделе - очередное заседание Федеральной резервной системы, которое пройдет 15-16 июня.

Эксперты полагают, что Федрезерв не станет давать сигналов о планах постепенного сокращения объема выкупа облигаций ранее, чем в августе-сентябре текущего года.

При этом точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков в отношении процентных ставок, который будет обнародован по итогам заседания, может показать, что все 18 руководителей ЦБ ожидают по крайней мере одного повышения ставки в 2023 году, прогнозирует более половины респондентов Bloomberg.

Как ожидается, в понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявит о том, что запланированное на 21 июня широкомасштабное снятие ограничительных мер будет отложено на четыре недели из-за роста числа случаев заболеваемости COVID-19, пишет Trading Economics.

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