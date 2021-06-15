Нефть подорожала на фоне затягивания переговоров по ядерной сделке с Ираном

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник на фоне снижения перспектив достижения соглашения по иранской ядерной программе в ближайшее время.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 по Москве во вторник составила $73,12 за баррель, что на $0,26 (0,36%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,17 (0,2%) - до максимальных с апреля 2019 года $72,86 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $71,13 за баррель, что на $0,25 (0,35%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,03 (0,04%) - до $70,88 за баррель.

Переговоры по иранской ядерной сделке вряд ли завершатся до президентских выборов в ИРИ, запланированных на 18 июня, сообщает S&P Global Platts со ссылкой на заявление замглавы МИД республики Аббаса Арагчи. "Если обсуждения затянутся, есть вероятность, что новое правительство займет другую позицию в переговорах, что может еще больше отсрочить достижение соглашения", - считают аналитики ING.

Они ожидают, что Иран увеличит поставки с текущих 2,4 млн баррелей в сутки (б/с) до 2,6 млн б/с в третьем квартале и до 3 млн б/с в четвертом квартале. Однако, если переговоры растянутся на второе полугодие, эти поставки находятся под вопросом.

Аналитики отмечают, что если Иран не восстановит экспорт в краткосрочном периоде, ОПЕК+ придется дальше наращивать добычу, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос.

Тем временем управление энергетической информации Минэнерго США повысило прогноз добычи трудноизвлекаемой нефти в июне на 32 тыс. б/с с ранее ожидавшихся 7,765 млн б/с против 7,707 млн б/с в мае. В июле EIA ожидает увеличения добычи до 7,803 млн б/с.

Некоторую обеспокоенность инвесторов вызывает эпидемиологическая ситуация в Европе. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник объявил о продлении ограничительных мер в Англии еще на четыре недели, отодвинув срок их снятия с 21 июня на 19 июля, ради охвата вакцинацией от COVID-19 более значительного числа жителей.