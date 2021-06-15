ЦБ РФ хочет ввести "период охлаждения" для всех финансовых продуктов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Банк России хочет ввести "период охлаждения", который сейчас действует только в добровольном страховании и во время которого клиент имеет право отказаться от покупки финансового продукта или услуги, для всех финансовых институтов, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, представляя годовой отчет регулятора за 2020 год в Госдуме.

"Нужен сквозной "период охлаждения", чтобы человек, даже если и столкнулся с навязыванием, когда ему предложили какие-то отрекламированные продукты, смог отказаться от любой услуги. Сейчас такое введено только по добровольному страхованию", - сказала она.

Набиуллина также отметила, что ЦБ РФ будет вводить определенные требования к тому, как финансовая организация должна продавать свои продукты, не вводя в заблуждение своих клиентов. В частности, речь идет о ключевых информационных документах (КИДы), в которых будет просто и понятно описан продукт, его условия и основные риски.

Сейчас "период охлаждения" действует для добровольного страхования (страхование жизни, автокаско, страхование имущества, ДМС и так далее). У "периода охлаждения" есть ограничения: он действует минимум 14 календарных дней с момента заключения договора, страховая компания может продлить этот период. Условия "периода охлаждения" обязательно прописываются в правилах страхования компании, в самом договоре страхования или дополнительном соглашении к нему - если такой информации нет, это нарушение закона.