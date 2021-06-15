ЦБ заявил о "мутных" продуктах на финрынке под видом обучающих программ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Некоторые участники финансового рынка под видом образовательных программ предлагают начинающим инвесторам "мутные" продукты, нужно подумать над изменением законодательства, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая во вторник в Госдуме.

"Есть опасность, мы видим, что под видом обучающих программ иногда идет недобросовестная реклама своих продуктов, в том числе "мутных" продуктов. Поэтому здесь, наверное, над чем надо подумать, может быть, нужно будет изменение законодательства, как дать людям возможность различать, реально программа обучающая и вот такие маркетинговые программы, где недобросовестные игроки навязывают свои услуги", - заявила она.

За прошлый год количество инвесторов на фондовом рынке приблизилось к 10% экономически активного населения страны. В 2020 году инвестировать стали более 4 млн человек - это половина от всего числа частных инвесторов с момента образования фондового рынка в России.

Чистый приток средств физических лиц на фондовый рынок за первый квартал 2021 года с исключением эффекта колебания валютных курсов и рыночных котировок составил 464 млрд рублей, больше половины пришлось на иностранные акции и депозитарные расписки.