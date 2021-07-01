Поставки нефти из РФ в Польшу по "Дружбе" ограничат в начале июля

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Поставки нефти из РФ по магистральному нефтепроводу "Дружба" в направлении Польши будут ограничены в течение первой декады июля.

"На НПС "Адамова Застава" (Польша, МН "Дружба") ввели ограничение на прием от действующего графика на первую декаду месяца (без общего сокращения) из-за непланируемого начала ремонтов на НПЗ в г.Лойна (Германия)", - сообщил журналистам советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

В первой половине июня белорусская сторона на несколько дней приостанавливала прокачку нефти из РФ в Польшу по "Дружбе" из-за планового ремонта.