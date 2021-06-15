"Лента" задействует склад "Утконоса" в Петербурге для онлайн-продаж

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Ритейлер "Лента" будет использовать складскую инфраструктуру онлайн-гипермаркета "Утконос" в Санкт-Петербурге для своих онлайн-продаж. Обе компании принадлежит "Севергрупп" Алексея Мордашова.

С осени 2021 года "Утконос" станет 3 PL-партнером "Ленты" и предоставит ей фулфилмент-центр в Петербурге площадью 9,486 тыс. кв. м для комплектации и доставки товаров из дополнительного ассортимента.

"Утконос" и "Лента" до сегодняшнего дня уже реализовали ряд совместных проектов в разных сферах, включая IT-инфраструктуру и маркетинг. Мы продолжаем искать взаимодополняющее и выгодное решение для синергии между нашими компаниями в будущем", - отметил гендиректор "Утконоса" Дэнни Перекальски (его слова приводятся в сообщении компании).

"Мы работаем над улучшением нашего онлайн-предложения. На базе склада "Утконоса" будет запущен пилотный проект по расширению ассортимента "Ленты", доступного нашим покупателям для заказа. Знания, полученные нами в ходе этого эксперимента, позволят нам укрепить позиции на региональном рынке e-commerce и усилить базу для роста в онлайн-сегменте по всей стране в соответствии со стратегическими приоритетами компании", - сказал глава "Ленты" Владимир Сорокин.