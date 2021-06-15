"Лента" задействует склад "Утконоса" в Петербурге для онлайн-продаж
Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Ритейлер "Лента" будет использовать складскую инфраструктуру онлайн-гипермаркета "Утконос" в Санкт-Петербурге для своих онлайн-продаж. Обе компании принадлежит "Севергрупп" Алексея Мордашова.
С осени 2021 года "Утконос" станет 3 PL-партнером "Ленты" и предоставит ей фулфилмент-центр в Петербурге площадью 9,486 тыс. кв. м для комплектации и доставки товаров из дополнительного ассортимента.
"Утконос" и "Лента" до сегодняшнего дня уже реализовали ряд совместных проектов в разных сферах, включая IT-инфраструктуру и маркетинг. Мы продолжаем искать взаимодополняющее и выгодное решение для синергии между нашими компаниями в будущем", - отметил гендиректор "Утконоса" Дэнни Перекальски (его слова приводятся в сообщении компании).
"Мы работаем над улучшением нашего онлайн-предложения. На базе склада "Утконоса" будет запущен пилотный проект по расширению ассортимента "Ленты", доступного нашим покупателям для заказа. Знания, полученные нами в ходе этого эксперимента, позволят нам укрепить позиции на региональном рынке e-commerce и усилить базу для роста в онлайн-сегменте по всей стране в соответствии со стратегическими приоритетами компании", - сказал глава "Ленты" Владимир Сорокин.
"Лента" - крупнейшая в России сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер. В I квартале онлайн-продажи "Ленты" выросли в 7,7 раза (на 673,9%) по сравнению с показателем за I квартал 2020 года, до 3,813 млрд рублей. Общая выручка "Ленты" в январе-марте выросла на 1,2%, до 107,312 млрд рублей.
"Утконос" - третий по размеру игрок на российском рынке e-grocery (по оценке InfoLine по итогам 2020 года). Единственным владельцем компании является "Севергрупп".
В "Ленте" "Севергрупп" принадлежит 77,99%. Мордашов после покупки мажоритарного пакета в 2019 году говорил, что объединять "Ленту" и "Утконос" пока не планируется, но "Севергрупп" оценит потенциальную синергию между компаниями.