Рынок акций РФ откатился к уровню недельной давности по индексу МосБиржи

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник скорректировался вниз вместе с индексами в США после недавнего ралли – игроки фиксируют прибыль перед ключевыми событиями недели – саммитом глав РФ-США и итогами заседания Федрезерва США; индекс МосБиржи опустился к уровню недельной давности, при этом фаворитами дня выступили выросшие без новостей акции "Сургутнефтегаза".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3822,4 пункта (-1%, максимум сессии и новый пик - 3865,2 пункта), индекс РТС - 1665,31 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,6%.

Доллар подрос до 72,3 рубля (+0,2 рубля).

Подешевели расписки TCS Group (-3,6%), акции "Газпрома" (-2,3%), "НЛМК" (-2,2%), расписки Ozon (-2%), бумаги "Яндекса" (-1,9%), "Аэрофлота" (-1,6%), ВТБ (-1,6%), "АЛРОСА" (-1,3%), "Северстали" (-1,3%), АФК "Система" (-1,2%), "Норникеля" (-1,1%), UC Rusal (-0,9%), "Роснефти" (-0,7%), Сбербанка (-0,5% и -0,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "ММК" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,3%).

Выручка АФК "Система" в I квартале 2021 года выросла на 8,4% в годовом выражении и составила 171,54 млрд рублей, говорится в финансовом отчете корпорации. Скорректированная OIBDA "Системы" выросла на 6,1% - до 56,93 млрд руб. Результаты корпорации по выручке и OIBDA оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Ранее опрошенные аналитики ожидали, что выручка АФК увеличится на 7,38% - до 169,92 млрд рублей, OIBDA вырастет на 5,49% - до 56,6 млрд рублей.

Кроме того, "Система" увеличивает объем buyback до 7 млрд рублей и одновременно увеличивает срок его проведения до 17 сентября 2022 года (включительно), говорится в сообщении корпорации. Запущенная в 2019 году программа buyback предполагала выкуп обыкновенных акций АФК на сумму до 3 млрд рублей. Изначально ее планировалось завершить в конце февраля 2020 года, однако сроки несколько раз сдвигались - сначала до 31 декабря 2020 года, а затем - до 31 декабря 2021 года.

Новые параметры программы buyback предполагают, что максимальное количество акций, выкупленных с начала запуска программы, не должно превышать 343 млн (изначально 300 млн). Выкупленные акции корпорация будет использовать для общих корпоративных целей, включая программу мотивации менеджмента. На 11 июня 2021 года 100%-ная "дочка" АФК "Система" выкупила 128,8 млн акций на сумму 1,9 млрд рублей.

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+2,8%), "РусГидро" (+1,1%), "Московской Биржи" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "Магнита" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,3%), "МТС" (+0,1%).

Акционеры "Газпром нефти" по итогам годового собрания одобрили выплату дивидендов за весь 2020 год в размере 10 рублей на акцию в дополнение к уже выплаченным за 9 месяцев 2020 года 5 рублям на акцию, сообщила компания. Реестр акционеров для выплат дивидендов закроется 25 июня.

"Газпром нефть" ожидает значительного роста чистой прибыли по итогам 2021 года в сравнении с 2020 годом, сообщил журналистам финансовый директор компании Алексей Янкевич.

Мировое потребление нефти будет расти до 2030 года, поэтому "Газпром нефть" пока не намерена серьезно пересматривать долгосрочные инвестиционные планы, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, утром поддержку рисковым активам оказывало наблюдавшееся умеренное снижение доходностей гособлигаций США, но потом расстановка сил поменялась на противоположную.

Рубль перешел к снижению, реагируя на стремительный подъем доллара на мировом рынке. Сдерживающим рост рубля фактором выступает неопределенность с итогами заседания ФРС. Дополнительным риском для рублевых активов является приближение встречи президентов России и США 16 июня, результаты которой могут быть достаточно скромны в плане улучшения двухсторонних отношений. Это способно вызвать определенное разочарование участников нашего рынка.

Нефть продолжает штурмовать многомесячные вершины на фоне известий, что переговоры по иранской ядерной сделке вряд ли завершатся до президентских выборов в Иране 18 июня. На этом фоне появилась угроза, что новое правительство страны займет иную позицию в переговорах. В результате они способны затянуться или даже закончиться безрезультатно.

Вечером сохранить поступательный рост доллару не позволили неоднозначные данные по экономике США. Индексы цен производителей и объем промпроизводства превысили прогноз, однако показатель розничных продаж был хуже ожиданий, отмечает Бабин.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, рынок ожидает встречи лидеров США и России, которая может снять часть геополитической напряженности. Американская сторона опасается сближения России и Китая. Программа Поднебесной по удвоению ВВП к 2035 году превращает США во "второстепенную державу". Но Китаю нужны сырьевые ресурсы. Если не будет снижения геополитических рисков, то в акциях, вероятно, будет фиксация прибыли по "длинным" позициям. Эту волну снижения "быки" выкупят и вернут индекс РТС на уровни выше 1670 пунктов, но затем вероятна вторая волна снижения и уже ее "быки" могут не осилить.

Если будут конкретные результаты в плане снятия геополитической напряженности, во что пока трудно поверить, учитывая отсутствие совместной пресс-конференции, и важных проектов договоренностей, то может быть разыгран самый оптимистичный сценарий. Может наметиться тренд взаимопонимания во время обсуждения проблем экономического сотрудничества и информационной безопасности. Байден передумал организовывать встречу с президентом Украины Зеленским перед американо-российским саммитом, и это можно расценить как знак на конструктивный подход с американской стороны, считает аналитик.

То же можно сказать и по нефтяной сделке Ирана и США, которая сулит многовариантность решений. Если выборы в Иране 18 июня выиграет Ибрагим Раиси, который является ярым противника Запада, и если он начнет выставлять дополнительные условия Западу, тогда нефть из Ирана в количестве 1,5 млн б/с еще не скоро поступит на мировой рынок. При таком сценарии цены на нефть вырастут, потому что сейчас факт заключения сделки уже в цене нефти, считает Верников.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ скорректировался на фоне негативного настроя игроков в США в преддверии подведения итогов заседания ФРС в среду. Вышедшие в США статданные в целом указывают на сохранение слабости в некоторых частях экономики и дают неоднозначную ее картину перед очередным заседанием ФРС.

На нефтяном рынке инвесторы, несмотря на возобновление ядерных переговоров с Ираном, сомневаются в перспективе заключения сделки как минимум до президентских выборов в стране, которые пройдут в ближайшую пятницу. В среду отчет Минэнерго США, по средним прогнозам, покажет сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 3 млн баррелей при незначительном изменении запасов нефтепродуктов - позитивно для цен.

Для индексов МосБиржи и РТС ближайшие поддержки расположены в районе 3820 и 1655 пунктов - закрепление ниже может предвещать развитие коррекции в район средних полос Боллинджера дневных графиков (3765 и 1625 пунктов). На мировых фондовых биржах во вторник преобладала тенденция к фиксации прибыли перед двумя важными для мирового сообщества событиями: встречей Путина и Байдена в Женеве, а также подведением итогов заседания ФРС. Ожидания переговоров российского и американского президентов долгое время поддерживали отечественные активы, но наступление самого события (особенно если не произойдет заметного сближения сторон по ключевым вопросам) может усилить коррекционные настроения. ФРС вряд ли преподнесет сюрпризы, но инвесторы будут с особенным вниманием оценивать экономические прогнозы регулятора. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 3780-3875 пунктов, считает Кожухова.

Ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков также полагает, что рынок акций РФ снимает перекупленность. Индекс МосБиржи на старте торгов во вторник смог обновить исторический максимум, но затем взял более логичное направление на фоне дешевеющих промышленных металлов. Российский рынок демонстрирует относительную перекупленность в последнее время и без уверенных сигналов на рост склонен к коррекции и тестированию поддержки на уровне 3800-3820 пунктов по индексу МосБиржи.

Слабость промышленных металлов во многом связана с волной конфронтации США и Китая. В частности, последний саммит НАТО завершился тем, что с американской подачи Китай оказался среди главных угроз альянса. Одним из поводов для конфронтации остаются обвинения в искусственном происхождении коронавируса. Однако экономический анализ иногда позволяет понять странности политических обвинений. В частности, многочисленные обвинения в нарушении прав человека в Синьцзяне кажутся уже не столь бескорыстными, если принять во внимание, что данная провинция является крупнейшим китайским экспортером хлопка и солнечных батарей.

В США покупатели взяли паузу. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам UST вновь превысила 1,5% годовых, а статистика вышла противоречивая. Наибольшую тревогу вызывает ускорение роста цен производителей. Главным вопросом для американских инвесторов остается позиция ФРС, которая будет озвучена в среду. Инфляционные данные остаются тревожными, и регулятор может намекнуть на то, что сильное восстановление экономики уже не требует столь мощной монетарной поддержки, отмечает Кочетков.

Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite потерял 0,9%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,7%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,4%), но сжижаются США (индекс S&P 500 просел на 0,3%, Dow Jones - на 0,5%).

В США во вторник вышла разнополярная статистика. Цены производителей в США (индекс PPI) в мае выросли на 0,8% к апрелю и на 6,6% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,5% и 6,2% соответственно. Розничные продажи в США в мае упали на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, эксперты в среднем прогнозировали менее значительное сокращение - на 0,8%, свидетельствуют данные Trading Economics. В то же время, промпроизводство в США в мае выросло на 0,8% при прогнозах роста на 0,6%.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июне сократился до 17,4 пункта при прогнозах снижения до 22,7 пункта с майских 24,3 пункта.

Инвесторы ждут итогов заседания Федеральной резервной системы, которое пройдет 15-16 июня. По итогам очередной встречи руководства американского ЦБ, помимо традиционного заявления о ставке и объеме выкупа активов, будут опубликованы экономические прогнозы, а также ожидания относительно дальнейшей динамики процентных ставок.

Эксперты полагают, что ФРС не станет давать сигналы о планах постепенного сокращения объема выкупа облигаций ранее, чем в августе-сентябре текущего года.

При этом точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок, может показать, что все 18 руководителей ЦБ ожидают по крайней мере одного повышения ставки в 2023 году, прогнозирует более половины респондентов Bloomberg.

Нефть

На нефтяном рынке цены во вторник продолжают рост на фоне затягивания переговоров по иранской ядерной сделке; цена Brent к 18:50 находилась на $0,5 выше уровня суточной давности. Стоимость августовских фьючерсов на Brent составила $73,68 за баррель (+1,1% и +0,2% накануне), июльская цена WTI - $71,76 за баррель (+1,2% и -0,04% в понедельник).

Переговоры по иранской ядерной сделке вряд ли завершатся до президентских выборов в Иране, запланированных на 18 июня, сообщает S&P Global Platts со ссылкой на заявление замглавы МИД республики Аббаса Аракчи.

Аналитики отмечают, что если Иран не восстановит экспорт в краткосрочном периоде, ОПЕК+ придется дальше наращивать добычу, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос.

Некоторую обеспокоенность инвесторов вызывает эпидемиологическая ситуация в Европе. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник объявил о продлении ограничительных мер в Англии еще на четыре недели, отодвинув срок их снятия с 21 июня на 19 июля, ради охвата вакцинацией от COVID-19 более значительного числа жителей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-4,2%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-4,1%), "ФосАгро" (-3,6%), ПАО "Лензолото" (-3%), "ВСМПО-Ависма" (-2,7%), ПАО "Русская аквакультура" (-2,3%). Просели после отсечки дивидендов за 2020 год акции "КАМАЗа" (-2,1%, до 75,4 рубля; дивиденды - 0,54 рубля на акцию).

Чистый убыток ПАО "Русская аквакультура" по МСФО в I квартале 2021 года составил 82 млн рублей по сравнению с убытком в 335 млн рублей годом ранее. Скорректированная EBITDA сократилась на 7%, до 1,488 млрд рублей. Рентабельность этого показателя составила 39% против 47% годом ранее, сообщила компания. Валовая прибыль "Русской аквакультуры" повысилась на 2%, до 1,512 млрд рублей.

Лидерами роста выступили акции "Варьеганнефтегаза" (+15,8% и +9,5% "префы"), ПАО "Куйбышевазот" (+11,5% и +9,9% "префы"), ПАО "Диод" (+8,7%), ПАО "Пермэнергосбыт" (+8,2% и +1,1% "префы"), ПАО "Казаньоргсинтез" (+2,9%).

Акционеры ПАО "Пермэнергосбыт" на годовом собрании 11 июня приняли решение начислить дивиденды по итогам 2020 года из расчета 12,5 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акцию, говорится в сообщении компании. По итогам 2019 года выплаты на обыкновенную и привилегированную акцию составляли 11,710424 рубля. Таким образом, начисления на бумагу выросли на 7%.

Всего на дивидендные выплаты за прошлый год будет направлено 594,6 млн рублей, или 61,8% от чистой прибыли по РСБУ (962,6 млн рублей, рост на 0,7% к 2019 году). Оставшаяся часть прибыли - 368,1 млн рублей - будет перечислена в фонд накопления. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 24 июня 2021 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 77,75 млрд рублей (из них 13,18 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,77 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,16 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").