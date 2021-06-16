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Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП в 2021 году

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста мирового ВВП на 2021 год благодаря поступающим макроэкономическим данным, более быстрому открытию сектора услуг в США и Европе, а также мерам поддержки со стороны властей.

Глобальная экономика вырастет в текущем году на 6,3%, говорится в очередном докладе Global Economic Outlook (GEO). В марте предполагалось повышение на 6,1%.

ВВП США, как ожидается, по итогам текущего года увеличится на 6,8% (ранее 6,2%), Китая - на 8,4% (без изменений), еврозоны - на 5% (ранее 4,7%), Великобритании - на 6,6% (ранее 5%).

В то же время, прогноз роста ВВП Японии был понижен до 2,5% с 3,6%, развивающихся стран без учета Китая - до 5,9% с 6%.

В Fitch отметили активизацию в секторе услуг "в Европе и США в последние месяцы на фоне снижения новых случаев заражения COVID-19, роста темпов вакцинации и смягчения ограничений".

Помимо этого, с момента публикации прошлого прогноза Германия и Италия объявили о новых значительных мерах финансовой поддержки. "Мы также включили в наш прогноз по США предварительную оценку влияния инфраструктурного плана президента США Джо Байдена ", - говорится в GEO.

Fitch также значительно повысило прогноз инфляции в США и в мире. Агентство теперь ожидает, что инфляция в США к концу года будет составлять 4,1%. К концу следующего года ожидается ее снижение до 2,2%, а в 2023 году - подъем до 2,5%.

"Текущее инфляционное давление, по всей видимости, в основном связано с темпами мирового экономического восстановления и неожиданным скачком потребительских расходов на товары длительного пользования в США. Эти факторы, скорее всего, ослабнут в 2022 году", - полагает главный экономист агентства Брайан Коултон.

Fitch США Брайан Коултон

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