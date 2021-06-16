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Сбер планирует купить владельца прав на спортивные трансляции

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует приобрести компанию "Телеспорт", одного из крупнейших игроков на рынке спортивных прав и спортивного маркетинга. Как сообщила пресс-служба кредитной организации, соответствующее "предварительное соглашение о сотрудничестве" Сбербанк заключил с "Телеспортом".

Планируется, что Петр Макаренко после сделки останется гендиректором "Телеспорта".

В рамках договора на платформе Okko Спорт, входящей в экосистему Сбера, будет эксклюзивно транслироваться чемпионат Испании по футболу (La Liga) в России, отмечено в сообщении.

У Okko уже есть эксклюзивные права на другой европейский топ-чемпионат - британскую премьер-лигу.

Не все события, правами на которые владеет "Телеспорт", будут транслироваться только на Okko: по договоренности, "существенная часть" из них будет показана на федеральных телевизионных каналах, сообщил вице-президент по корпоративному развитию Сбербанка Андрей Карташян, процитированный в релизе.

В сообщении не приводятся финансовые параметры соглашения. Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка АО "Телеспорт груп" по РСБУ в 2019 г. составила 3,86 млрд руб., в 2020 г. - 1,87 млрд руб. По данным ЕГРЮЛ на 2016 г., единственным владельцем АО являлся Макаренко.

Сбербанк Телеспорт Петр Макаренко Okko Спорт Андрей Карташян

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