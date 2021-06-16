Рынок акций РФ продолжил коррекцию вниз перед встречей глав США и РФ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ после локального утреннего роста продолжил коррекцию вниз из-за фиксации прибыли игроками перед ключевыми событиями недели - саммитом глав США-РФ и итогами заседания Федрезерва США; в лидерах снижения выступают бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" после отсечки на бирже дивидендов.

К 13:35 индекс МосБиржи составил 3813,41 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1668,9 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,7%.

Доллар просел до 71,98 рубля (-0,21 рубля).

Президент РФ Владимир Путин в Женеве в среду проведет переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом: настало время "разгребать завалы" в российско-американских отношениях, положение дел "просто близко к критическому", считают в Кремле. Позитивным итогом саммита может стать возвращение послов РФ и США в Вашингтон и Москву. Начало беседы президентов России и США запланировано на 14:15 по московскому времени, а финальная пресс-конференция президента РФ по итогам саммита ожидается в 19:00 по Москве.

Подешевели акции "ММК" (-3,7%, до 64,54 рубля; дивиденды за IV квартал 2020 года - 0,945 рубля на акцию, за I квартал 2021 года - 1,79 рубля на акцию), также просели бумаги "Аэрофлота" (-1,5%), "Северстали" (-1,5%), АФК "Система" (-1,5%), "НЛМК" (-1,1%), "Норникеля" (-1,1%), Polymetal (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,7%), UC Rusal (-0,7%), расписки TCS Group (-0,7%), "Яндекса" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), ВТБ (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), Сбербанка (-0,2% и -0,6% "префы").

Подорожали акции "Татнефти" (+1,4%), "Газпром нефти" (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Роснефти" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,6%), "РусГидро" (+0,3%), "Магнита" (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" ПАО "Красный котельщик" (+12,5%), акции ПАО "GTL" (+9,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+8,2%), "Мостотреста" (+3,7%), GDR X5 Retail (+1,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Диод" (-9,5%), "Варьеганнефтегаза" (-5,7% и -5,6% "префы"), ПАО "Куйбышевазот" (-3,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:35 составил 39,11 млрд рублей (из них 6,91 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,74 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,55 млрд рублей на акции "Норникеля").