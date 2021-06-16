ФРС повысила прогнозы для ВВП США и инфляции на 2021 год

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) повысила прогноз роста ВВП США и потребительских цен в 2021 году.

Теперь ожидается, что американская экономика увеличится на 7% по итогам текущего года против ожидавшихся в марте 6,5%, говорится в опубликованном в среду сообщении Федрезерва.

В 2022 году предполагается рост ВВП страны на 3,3%, что совпало с прежним прогнозом. Подъем в 2023 году оценивается в 2,4% против 2,2% ранее.

Экономический прогноз на долгосрочную перспективу сохранен на уровне 1,8%.

Ожидания относительно повышения потребительских цен (индекс PCE) в 2021 году повышены до 3,4% с 2,4%, в следующем - до 2,1% с 2%, в 2023 году - до 2,2% с 2,1%. Оценка инфляции в США на долгосрочную перспективу сохранена на уровне 2%.

Прогноз роста потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PCE) на этот год повышен до 3% с ранее ожидавшихся 2,2%, на 2022 год - до 2,1% с 2%, на 2023 год - сохранен на уровне 2,1%.

Безработица, как и ожидалось ранее, в текущем году снизится до 4,5%. Оценка на 2022 год пересмотрена до 3,8% с 3,9%. Прогноз на 2023 год остался без изменения - 3,5%, на долгосрочную перспективу - 4%.

Опубликованный по итогам июньского заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок - показывает, что все 18 руководителей американского ЦБ ожидают в 2021 году сохранения базовой процентной ставки в текущем диапазоне (0-0,25% годовых).

Семеро из них полагают, что ставка может быть поднята в 2022 году, а увеличения ставки в 2023 году ждет большинство - 13 человек.

Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что ставка останется в текущем диапазоне в этом и следующем году, на конец 2023 года будет составлять около 0,6% годовых (в марте изменения с нынешних значений не ожидалось) и в долгосрочной перспективе будет повышена до 2,5% годовых.

По итогам заседания 15-16 июня, ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых.