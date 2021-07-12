ФРС отметила изменение структуры рынка труда США

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Недостаток определенных производственных компонентов, а также трудовых ресурсов ограничил экономический рост в США и спровоцировал временное усиление инфляции, говорится в полугодовом докладе Федеральной резервной системы (ФРС) о состоянии американской экономики.

"Прогресс в вакцинации привел к открытию экономики и ее мощному росту, - отмечается в докладе ФРС. - Однако нехватка производственных компонентов и проблемы с наймом ограничили активность в ряде отраслей".

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл представит полугодовой доклад в комитете по финансовым услугам Палаты представителей США 14 июля, а днем позже - в банковском комитете Сената.

ФРС опустила базовую ставку до 0-0,25% в марте 2021 года, когда началась пандемия COVID-19, и обещает удерживать ее на текущем уровне, пока инфляция не закрепится на уровне 2%, а ситуация на рынке труда не будет соответствовать понятию о "полной занятости".

В июне прошлого года Федрезерв начал выкупать активы на сумму $120 млрд в месяц, чтобы ограничить рост долгосрочных процентных ставок. Центробанк планирует продолжать выкуп US Treasuries и ипотечные облигации в том же объеме до достижения "существенного прогресса" в движении к целям по инфляции и занятости.

Полугодовой доклад ФРС показывает, что руководство американского ЦБ теряет уверенность в возможности возврата рынка труда к докризисным условиям без провоцирования усиления инфляции, пишет The Wall Street Journal.

Федрезерв отмечает риск того, что пандемия будет иметь "долгосрочные последствия для структуры рынка труда", в том числе в связи с тем, что она ускорила введение новых технологий.

"Посткризисный рынок труда и характеристики "полной занятости" могут серьезно отличаться от того, какими они были в начале 2020 года", - говорится в докладе.

Мнение руководства ФРС о том, что будет являться "полной занятостью", станет ключевым для принятия Центробанком решения относительно того, когда стоит приступать к подъему ставок, поскольку инфляция, возможно, уже близка к целевому уровню, отмечают эксперты.

Инфляция в США ускорилась в последние месяцы из-за последствий пандемии, которые в ФРС в основном считают "временными". Индекс PCE, внимательно отслеживаемый Федрезервом при оценке рисков инфляции, в мае вырос на 3,9% в годовом выражении, максимальными темпами с 2008 года. Большинство руководителей ФРС ожидает, что инфляция в США опустится до 2% в течение следующих двух лет.

Однако в полугодовом докладе Федрезерва говорится, что инфляция в США может оставаться выше целевого уровня дольше двух лет, хотя такие темпы роста цен в любом случае являются временными. Кроме того, ФРС отмечает растущий риск того, что инфляция может оказаться более высокой, чем ожидают в ЦБ.