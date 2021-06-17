Новые легковые автомобили в РФ подорожали с начала года на 7%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Цены на новые легковые автомобили отечественной и иностранной сборки с начала 2021 года выросли более чем на 7%, следует из данных Росстата об индексе потребительских цен.

Ведомство уточняет, что по состоянию к середине июня стоимость новой отечественной легковой машины выросла с начала года на 7,09%, с конца мая - на 0,01%.

Цены на иномарки демонстрируют более интенсивный рост: с начала года они выросли на 7,2%, по сравнению с концом мая - на 1,18%.

Из данных Росстата об индексе цен производителей промышленных товаров, предназначенных для продажи на внутреннем рынке, следует, что цены на произведенные в России автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы в январе-мае 2021 года выросли в годовом выражении на 10,4%. В мае этого года они показали рост на 10% к маю 2020 года, с начала 2021 года - увеличились на 4,7%.

По данным Росстата, в 2020 году цены на новые отечественные автомобили в России выросли вдвое выше инфляции - на 9,4%, на локально собранные и импортированные машины иностранных брендов - на 10,3%. Рост цен на подержанные иномарки в РФ по итогам 2020 г. составил 4,6%.

Планомерное повышение цен на автомобили в РФ в прошлом году происходило на фоне ослабления рубля, а также повышения ставок утильсбора на машины, которые с начала 2020 года в среднем выросли на 111%. Индексация в меньшей степени затронула машины с двигателем до 1 л (+46%), в большей - внедорожники и премиальные седаны с двигателем от 3,5 л (+145%). Сбор на самый массовый сегмент автомобилей (двигатель 1-2 л) увеличился почти на 112,4%.

В настоящее время прорабатывается вопрос об индексации базовой ставки утильсбора на 25%. Кроме того, планируется индексировать повышающие коэффициенты к базовой ставке по широкой номенклатуре спецтехники, некоторые - в несколько раз.