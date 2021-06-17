Недельная инфляция в РФ замедлилась до 0,1% с 0,2%

Годовая инфляция достигла 6,2%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительских цен в России с 8 по 15 июня замедлились до 0,12% с 0,16% в первую неделю июня, вернувшись к значению последней недели мая - 0,12%, которому предшествовали 0,15% с 18 по 24 мая и две недели подряд по 0,1% в первой половине мая.

С учетом праздничных дней динамика потребительских цен представлена за восемь дней, а не за неделю.

С начала года рост цен к 15 июня составил 3,77%, еще немного приблизившись к таргету в 4%, который при сохранении темпов недельной инфляции на уровне второй недели июня может быть достигнут в конце июня.

Среднесуточная инфляция за 15 дней июня 2021 года составила 0,019% (за аналогичный период июня 2020 года - лишь 0,008%), говорится в сообщении Росстата.

Из среднесуточных данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 15 июня составила 6,19%, увеличившись с 6% (6,02% без округления до десятых) на конец мая, 5,53% на конец апреля, 5,79% на конец марта, 5,67% на конец февраля. Последний раз годовая инфляция превышала 6,1% в сентябре 2016 года (6,4%).

За вторую неделю июня заметно росли цены на плодоовощную продукцию - в среднем на 1,2%. В том числе морковь подорожала на 10,2%, картофель - на 7,0%, белокочанная капуста - на 4,4%. При этом цены на огурцы снизились на 5,5%, помидоры - на 4,9%.

Цены на сахар-песок, в отношении которого с 1 июня прекратили действовать соглашения о сдерживании цен, в среднем по России выросли на 0,3%. Цены на масло подсолнечное в среднем по России увеличились на 0,1%. Куриные яйца в среднем подешевели на 4,4%.

Бензин подрос в цене на 0,2%, дизельное топливо - на 0,1%.

На фоне ускорения инфляции, которое наблюдалось в мае и начале июня, Банк России принял решение о повышении с 15 июня ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 5,50% годовых. По итогам заседания совета директоров банка, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ждет по итогам 2021 года инфляцию выше апрельского прогноза Банка России (4,7-5,2%), но ниже текущего уровня. Очередное опорное заседание совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике запланировано на 23 июля. Тогда же регулятор опубликует обновленный среднесрочный макроэкономический прогноз.

Официальный прогноз правительства по инфляции на этот году, представленный в апреле, равняется 4,3%. Вместе с тем, в рамках ПМЭФ первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов говорил о росте ожиданий - до 4,5-5,0%, что близко к текущему прогнозу ЦБ.