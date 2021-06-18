"Русал" купил 4,35% "РусГидро" у "ВСМПО-Ависма" за 17,4 млрд рублей

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Покупателем пакета "ВСМПО-Ависма" в "РусГидро" оказался партнер госкомпании по проекту БЭМО - "Русал".

"ВСМПО-Ависма" сообщила на ленте раскрытия в пятницу, что 22 апреля ее "дочка" "Авитранс" подписала соглашение с "Русалом" о продаже 19 млрд 124 млн 635 тыс. 466 акций (4,35% капитала) "РусГидро" за 17,4 млрд рублей.

В параметры этой сделки заложена цена за акцию в размере 90,99 коп. Это больше рынка: 22 апреля торги акциями "РусГидро" на "Московской бирже" закрылись на отметке 82,05 коп.

"Русал" с 4,35% становится третьим по величине пакета акционером генкомпании после государства (61,7%) и ВТБ (12,95%).

"ВСМПО-Ависма" скупала акции "РусГидро" с рынка в 2017 и 2018 годах, потратив на это совокупно $336 млн (тогда бумаги "РусГидро" торговались также на уровне 0,75 руб. за штуку). На рынке не было четкого понимания, зачем титановый гигант покупает миноритарную долю в гидрогенерирующем бизнесе. В самой компании сделку называли портфельной инвестицией, отмечая, что планируют удерживать акции "РусГидро" "для получения дохода от дивидендов и роста котировок".

На начало 2020 г. у "Авитранса" было 5,95% обыкновенных акций, к концу года доля сократилась до 5,31%. Снижение произошло, в том числе, за счет увеличения уставного капитала энергокомпании (в 2020 году он вырос на 3% в результате допэмиссии).

В начале марта "ВСМПО-Ависма" сообщала, что сократила долю в "РусГидро" с 5,013% до 4,954%. Ранее на этой неделе источники "Интерфакса" рассказали, что производитель титана полностью вышел из капитала гидрогенерирующей компании. У собеседников "Интерфакса" не было данных, продавала ли "ВСМПО-Ависма" акции кому-то конкретно или просто "в рынок", но ранее источник агентства на энергорынке делился информацией, что компания планирует продавать акции "РусГидро", если их цена на Московской бирже будет выше 0,8 руб. за штуку.

Как портфельного инвестора позиционирует себя и "Русал".

"Это портфельная инвестиция. Рассчитываем на долгосрочный рост стоимости акций и дивидендную доходность", - прокомментировал "Интерфаксу" покупку акций "РусГидро" представитель алюминиевой компании. По его словам, "Русал" удовлетворен уровнем сотрудничества с "РусГидро", и приобретение доли в генкомпании не имеет целью влиять на устоявшиеся отношения.

На пакет, который приобретен "Русалом", причитается чуть больше 1 млрд руб. дивидендов за 2020 год (дата определения лиц, имеющих право на их получение - 10 июля, так что выплаты поступят уже новому владельцу акций).

"РусГидро" объединяет 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро" (включая Богучанскую ГЭС, которая наряду с одноименным алюминиевым заводом является частью СП с "Русалом" - Богучанского энерго-металлургического объединения), составляет 38 ГВт.