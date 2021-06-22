Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5%

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips вслед за улучшением внешней фондовой конъюнктуры и дорожающей нефтью (Brent превысила $75 за баррель впервые с апреля 2019 года); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,5%, при этом лидируют в росте бумаги нефтяных компаний.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3 831,94 пункта (+0,5%), индекс РТС – 1 650,94 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,2%.

Доллар стоит 73,09 рубля (-0,04 рубля).

Подорожали акции "Газпром нефти" (+1,2%), "Татнефти" (+1,2%), "Газпрома" (+1,1%), ВТБ (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+1%), "Северстали" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+1%), "АЛРОСА" (+0,9%), "Роснефти" (+0,8%), "Норникеля" (+0,7%), Сбербанка (+0,6% и +0,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "ММК" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), UC Rusal (+0,4%), "МТС" (+0,3%), "Московской Биржи" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%).

Подешевели акции "НЛМК" (-2,1%), "Яндекса" (-1,1%), расписки OZON (-0,8%), расписки TCS Group (-0,4%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник можно назвать позитивным. Азиатские рынки преимущественно растут, отыгрывая отскок американских индексов. Сырьевые контракты также в "плюсе", включая нефть Brent выше $75 за баррель. Индекс доллара торгуется в плюсе, однако валюты риска слабеют. Рынок акций РФ растет, реагируя на дорожающую нефть и промышленные металлы. Рубль на утренних торгах стабилен против доллара, но немного укрепляется против евро. В течение дня поддержка отечественной валюты может усилиться за счет спроса экспортеров.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что индекс МосБиржи постарается развить рост и продвинуться к 3850 пунктам на фоне улучшений внешних настроений.

Нефть Brent вышла на максимумы за 2,5 года, также продолжается рост цен на металлы. На этом фоне можно рассчитывать на сохранение позитивного настроя инвесторов. Из интересных событий вторника можно обратить внимание на публикацию данных по продажам на вторичном рынке жилья в США. Также в фокусе внимания будут выступления главы ФРС Пауэлла и глав ФРБ Кливленда и Сан-Франциско, которые могут добавить деталей относительно сроков и темпов сворачивания стимулов. Впрочем, более значимыми для рынков станут публикации в среду предварительных PMI по США и еврозоне, которые подтвердят высокие темпы роста деловой активности.

В США в понедельник индексы акций выросли на 0,8-1,8%, Dow Jones (+1,8%) показал максимальный подъем с 5 марта. На прошлой неделе Dow Jones понес самые существенные недельные потери с октября 2020 года. Давление на рынок оказали опасения инвесторов относительно того, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет ужесточать денежно-кредитную политику раньше, чем ожидалось.

Так, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард сказал в интервью CNBC на прошлой неделе, что ФРС может повысить ключевую ставку в конце 2022 года. По его словам, уклон в "ястребиную" риторику на прошедшем заседании ФРС является "естественным", учитывая недавние высокие показатели инфляции.

ФРС по итогам июньского заседания, также прошедшего на прошлой неделе, сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 0-0,25% годовых. Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности". Эти решения совпали с прогнозами экономистов и участников рынка.

Кроме того, ФРС на прошлой неделе повысила ожидания относительно роста потребительских цен (индекс PCE) в 2021 году до 3,4% с 2,4%, в следующем - до 2,1% с 2%, в 2023 году - до 2,2% с 2,1%. Оценка инфляции в США на долгосрочную перспективу сохранена на уровне 2%.

При этом Баллард заявил в ходе вебинара в понедельник, что базовый показатель инфляции в 2022 году будет находиться на уровне 2,4%.

В свою очередь глава ФРБ Далласа Роб Каплан прогнозирует, что альтернативный показатель инфляции, исключающий наиболее существенные колебания цен за месяц, вырастет до 2,4% в следующем году.

Во вторник в Азии также преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 3,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng просел на 0,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,1%).

На нефтяном рынке цены утром во вторник также растут; цена Brent превысила $75 за баррель впервые с апреля 2019 года. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $75,28 за баррель (+0,5%), июльская цена WTI – $73,66 за баррель (без изменений).