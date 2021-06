Индекс Nasdaq Composite завершил торги новым рекордным уровнем

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли во вторник вторую сессию подряд, при этом Nasdaq Composite завершил торги на новом рекордном уровне.

Инвесторы оценивали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и других представителей регулятора.

Выступая в Конгрессе США во вторник, Пауэлл подтвердил свое мнение о том, что ускорение инфляции в стране, скорее всего, будет временным, отметив, что американский ЦБ продолжит оказывать поддержку экономике.

"Экономика США показывает устойчивое улучшение", - говорится в тексте выступления Пауэлла, который он представил во вторник в подкомитете по коронавирусу Палаты представителей Конгресса.

Темпы роста занятости в США повысятся в ближайшие месяцы, а инфляционное давление ослабнет на фоне продолжающегося восстановления американской экономики от последствий пандемии COVID-19, считает Пауэлл.

По его словам, кредитные программы, принятые Федрезервом на пике кризиса, "позволили высвободить финансирование в размере более $2 трлн", которое помогло сократить потери рабочих мест в компаниях, некоммерческих организациях и в местных органах власти.

Комментарии Пауэлла, опубликованные в понедельник вечером, смягчили опасения финансовых рынков по поводу скорого сворачивания стимулирующих мер ФРС из-за неконтролируемой инфляции в США, отмечает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс сказал в понедельник, что не готов к тому, чтобы ФРС отказывалась от поддержки, которую она предоставляет экономике, на фоне неопределенности относительно темпов восстановления от последствий пандемии.

"Очевидно, что экономика восстанавливается быстрыми темпами и среднесрочный прогноз выглядит очень хорошо, - сказал Уильямс в ходе выступления. - Однако данные и условия недостаточно улучшились для того, чтобы FOMC отказался от денежно-кредитной политики, предусматривающей активную поддержку восстановления экономики".

До этого в понедельник глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард и глава ФРБ Далласа Роб Каплан сказали, что день, когда ФРС начнет сворачивать программу выкупа активов, приближается.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в мае сократились на 0,9% и составили 5,8 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов, опубликованном во вторник. Таким образом, снижение было зафиксировано по итогам четвертого месяца подряд. В результате показатель опустился до минимума за одиннадцать месяцев - с июня 2020 года.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,1% - до 5,73 млн, сообщает MarketWatch. Респонденты Trading Economics ожидали снижения до 5,72 млн, то есть на 2,2%.

Между тем относительно мая прошлого года перепродажи подскочили на 44,6%, что обусловлено, в первую очередь, низкой базой сравнения из-за начала пандемии COVID-19 в это время в прошлом году.

Лидерами роста на торгах во вторник выступили акции крупных технологических компаний. Цена бумаг Netflix Inc. поднялась на 2,4%, Amazon.com Inc. - на 1,5%, Apple Inc. - на 1,3%, Microsoft Corp. - на 1,1%, Facebook Inc. - на 2%.

Бумаги Alphabet Inc., материнской компании Google, подорожали на 0,4%, несмотря на то, что Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование в отношении американской Google, в рамках которого намерена оценить факты злоупотребления компанией ее ведущим положением на рынке онлайн-рекламы.

Котировки акций американской GameStop Corp. подскочили на 10%. Владелец сети магазинов видеоигр и потребительской электроники привлек около $1,126 млрд, разместив 5 млн акций по рыночной цене. Полученные от продажи средства планируется направить на общекорпоративные нужды, а также инвестирование в инициативы по обеспечению роста и укрепление баланса компании.

Рыночная стоимость Blackstone Group Inc. увеличилась на 0,1%. Американский инвестиционный фонд покупает за $6 млрд Home Partners of America, которая специализируется на предоставлении домов на одну семью в аренду.

Акции Sanderson Farms Inc. прибавили в цене 10,3%. Американский производитель мяса птицы рассматривает возможность продажи бизнеса на фоне роста спроса на куриные продукты, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Капитализация Exxon Mobil Corp. выросла на 1,9%. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, компания будет сокращать число сотрудников американских офисов на 5-10% в год в следующие 3-5 лет, используя систему оценки качества работы для выявления малопродуктивных сотрудников.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка повысился на 68,61 пункта (0,2%) и составил 33945,58 пункта. Днем ранее индикатор продемонстрировал максимальный подъем в процентном выражении с начала марта.

Standard & Poor's 500 вырос на 21,65 пункта (0,51%) - до 4246,44 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 111,79 пункта (0,79%) и составил 14253,27 пункта, что является новым рекордом закрытия.