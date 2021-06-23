"Газпром" размещает 6-летние евробонды на 500 млн франков под 1,54%

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" размещает 6-летние еврооблигации на 500 млн швейцарских франков с доходностью 1,54%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 1,55-1,75%, затем он был сужен до 1,55-1,65%. Финальный ориентир был установлен в диапазоне 1,5-1,55%.

С 21 июня компания провела серию телефонных конференций с инвесторами в рамках подготовки сделки.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, JP Morgan, Credit Suisse и UBS Investment Bank.

Это третий выход "Газпрома" на международный долговой рынок с начала года. В январе компания разместила 8-летние евробонды на $2 млрд, в феврале - 6-летние евробонды на 1 млрд евро.

Во франках компания не занимала больше трех лет - предыдущий выпуск в этой валюте "Газпром" разместил в феврале 2018 года. Объем сделки составил 750 млн швейцарских франков, ставка по 5-летним бумагам - 1,45%.

Помимо этого выпуска у "Газпрома" в обращении находятся еще два выпуска еврооблигаций, номинированных во франках, объемом 500 млн евро каждый. Срок погашения этих долговых бумаг - ноябрь 2021 года и июль 2022 года.