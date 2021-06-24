Рубль утром стабилен к доллару и евро в ожидании новых стимулов

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Доллар не изменился при открытии Московской биржи в четверг, евро незначительно снижается. Рубль стабилен к бивалютной корзине в связи с отсутствием стимулов к движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,57-72,61 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 72,6075 руб. (без изменений к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 86,58 руб. (-5 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,25 коп. к уровню закрытия 23 июня, до 78,9 рубля.

Доллар при этом оказался на 5,96 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 13,37 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен к доллару и евро на старте торгов 24 июня из-за отсутствия явных триггеров к движению. Рост цен на нефть эталонных марок, стимулировавший укрепление рубля накануне, замедлился в четверг утром.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по московскому времени составила $75,27 за баррель, что на 0,11% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $73,16 за баррель, что на 0,11% выше уровня на закрытие рынка 23 июня.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 прибавляет 0,07%, китайский CSI 300 теряет 0,19%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает на 0,25%.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 снизились по итогам торгов в среду, однако Nasdaq Composite установил новый рекорд закрытия, 16-й по счету с начала текущего года.

Улучшению настроений инвесторов способствовали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Выступая в Конгрессе США во вторник, он подтвердил свое мнение, что ускорение инфляции в стране, скорее всего, будет временным, отметив, что американский ЦБ продолжит оказывать поддержку экономике.

Пауэлл считает маловероятным, что темпы роста потребительских цен в стране достигнут уровня 1970-х годов, когда инфляция выражалась двухзначным числом. По его словам, такой сценарий "очень-очень маловероятен" в том числе потому, что центральный банк "готов использовать все свои инструменты, чтобы удержать инфляцию на уровне около 2%".