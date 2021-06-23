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Глава ФРС ожидает ослабления инфляции, но не дает точных сроков

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл считает маловероятным, что темпы роста потребительских цен в стране достигнут уровня 1970-х годов, когда инфляция выражалась двухзначным числом.

Выступая в Конгрессе США во вторник, он сказал, что такой сценарий "очень-очень маловероятен" в том числе потому, что центральный банк "готов использовать все свои инструменты, чтобы удержать инфляцию на уровне около 2%".

При этом он признал существование значительной неопределенности на фоне открытия экономики после ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19, сообщает The Wall Street Journal.

Пауэлл заявил, что инфляция ускорилась сильнее прогнозов и высокие темпы роста цен могут оказаться более устойчивыми, чем ожидалось. Тем не менее он подчеркнул, что дефицит таких товаров, как подержанные автомобили и чипы, со временем ослабнет, что приблизит инфляцию к долгосрочному целевому уровню Федрезерва в 2%.

"Если вы посмотрите дальше заголовка, на категории, в которых цены действительно растут, вы увидите, что это, как правило, области, напрямую затронутые открытием экономики, - сказал Пауэлл. - Это то, через что мы пройдем в течение какого-то времени. И тогда всё закончится".

Он сказал, что, хотя у него есть "определенный уровень уверенности" в прогнозе того, что инфляция начнет снижаться, "очень трудно сказать, в какие сроки это произойдет".

ЭкономикаФРС повысила прогнозы для ВВП США и инфляции на 2021 годЧитать подробнее

По итогам июньского заседания ФРС повысила прогноз инфляции на ближайшие годы.

Ожидания относительно роста потребительских цен (индекс PCE) в 2021 году повышены до 3,4% с 2,4%, в следующем - до 2,1% с 2%, в 2023 году - до 2,2% с 2,1%. При этом оценка инфляции в США на долгосрочную перспективу сохранена на уровне 2%.

Прогноз роста потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PCE) на этот год повышен до 3% с ранее ожидавшихся 2,2%, на 2022 год - до 2,1% с 2%, на 2023 год - сохранен на уровне 2,1%.

ФРС на прошлой неделе сохранила базовую процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Также Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

Точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок - показал, что семеро из 18 руководителей американского ЦБ не исключают их повышения в 2022 году. Увеличения ставок в 2023 году ждет большинство - 13 человек.

ФРС США Джером Пауэлл

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