Индексы МосБиржи и РТС изменились незначительно по итогам первого часа торгов

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг утром не может определиться с дальнейшей динамикой на фоне ослабления "бычьих" настроений на мировых рынках капитала; изменения индексов МосБиржи и РТС по итогам первого часа торгов незначительные, при этом поддержку валютному индикатору оказывает укрепляющийся вслед за нефтью рубль.

К 11:00 индекс МосБиржи составил 3834,11 пункта (-0,08%), индекс РТС - 1668,62 пункта (+0,14%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют смешанную динамику в пределах 2,3%. Заметно упали акции "Магнита" после состоявшейся накануне дивидендной отсечки с учетом расчетов "Т+2".

Подешевели акции "Магнита" (-4,8%), "Газпром нефти" (-1,6%), "АЛРОСА" (-1,3%), "Русала" (-1,3%), "Норникеля" (-1%), "Полюса" (-0,9%), расписки OZON (-0,9%), бумаги "НЛМК" (-0,8%), "Татнефти" (-0,8%), "Роснефти" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), АФК "Система" (-0,3%), Polymetal (-0,2%), Сбербанка (-0,1%).

Подорожали расписки TCS Group Holding (+2,3%), акции ВТБ (+1,6%), "Газпрома" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), "префы" Сбербанка (+0,3%), обыкновенные бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), ""НОВАТЭКа" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Доллар США снизился к 11:00 по Москве до 72,3725 руб./$1, что на 23,5 копейки ниже закрытия среды.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 снизились по итогам торгов в среду, однако Nasdaq Composite установил новый рекорд закрытия, 16-й по счету с начала текущего года. Улучшению настроений инвесторов способствовали заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Выступая в Конгрессе США во вторник, он подтвердил свое мнение, что ускорение инфляции в стране, скорее всего, будет временным, отметив, что американский ЦБ продолжит оказывать поддержку экономике. Пауэлл считает маловероятным, что темпы роста потребительских цен в стране достигнут уровня 1970-х годов, когда инфляция выражалась двузначным числом. По его словам, такой сценарий "очень-очень маловероятен" в том числе потому, что центральный банк "готов использовать все свои инструменты, чтобы удержать инфляцию на уровне около 2%".

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ходе торгов в четверг на фоне вялой динамики на американском рынке акций днем ранее. Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов всего на 0,01%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:10 по Москве снизился на 0,05%, в то время как гонконгский Hang Seng вырос на 0,21%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:13 поднялся на 0,28%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:15 потерял 0,25%.

В свою очередь цены на нефть умеренно поднимаются в четверг утром на данных о снижении запасов энергоносителей в США и Китае. Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал сокращение запасов нефти в стране по итогам пятой недели подряд. Запасы нефти за неделю, завершившуюся 18 июня, уменьшились на 7,6 млн баррелей, до 459,1 млн баррелей, минимума с марта 2020 года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 6,3 млн баррелей. Запасы бензина в США на прошлой неделе сократились на 2,9 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,8 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали их увеличения на 1,3 млн баррелей и 1 млн баррелей соответственно. Запасы нефти в Китае, по данным аналитической компании Kayross, находятся на минимальном уровне с начала текущего года.

На этом фоне стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:00 по Москве в четверг составила $75,55 за баррель, что на 0,48% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 0,5% – до $75,19 за баррель, в течение сессии цена поднималась выше отметки в $76 за баррель впервые с октября 2018 года. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $73,45 за баррель, что на 0,51% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 0,3% – до $73,08 за баррель.

"В четверг утром на мировых рынках сохраняется сдержанный оптимизм. Хотя ключевые азиатские индексы и не показывают значимой динамики, как и цены на металлы, фьючерсы на основные индексы США, а также на нефть умеренно подрастают. Сегодня, скорее всего, будет спокойный день, а развитые рынки сохранят склонность к слабому повышению в течение дня. В фокусе внимания инвесторов в четверг вновь статистика по США, из которой можно выделить данные по заказам на товары длительного пользования и недельные данные по рынку труда", - считает руководитель направления "Анализ отраслей и финансовых рынков" Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

По словам старшего риск-менеджера "Алго Капитал" Виталия Манжоса, состояние внешнего фона можно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением, в пределах 0,1-0,3% к закрытию предыдущего дня. После близкого к нейтральному открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует относительно стабильное состояние внешней конъюнктуры сегодня утром.

"Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Кроме того, в США в 15:30 МСК выйдет большой блок важных макроэкономических данных. Он будет включать в себя финальную оценку прироста ВВП за I квартал, майскую статистику по изменению объема заказов на товары длительного пользования и недельное количество первичных заявок на пособия по безработице", - отметил Манжос.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 по Москве составил 12,53 млрд рублей (из них 1,4 млрд рублей пришлось на бумаги "Магнита", 1,26 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка и 1,21 млрд рублей на бумаги "Газпрома").