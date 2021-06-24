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Цены производителей на бензин в РФ за 5 месяцев выросли на 23%

В мае цены увеличились на 0,9%

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Цены производителей на бензин в РФ в мае 2021 года выросли на 0,9% после снижения на 0,2% в апреле, скачка на 8,2% в марте, роста на 3% в феврале, еще одного скачка на 8,5% в январе, сообщила в четверг Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За январь-май 2021 года цены производителей на бензин выросли на 23%. В годовом выражении рост цен в мае составил 35,9%.

Потребительские цены на бензин в мае 2021 г. превышали цены производителей в 2 раза (в мае 2020 г. - в 2,6 раза).

Соотношение цены на нефть внутри страны с ее ценой на мировом рынке в мае составило 76,2% (в мае 2020 г. - 24,9%).

Из данных Росстата также следует, что потребительские цены на автомобильный бензин в РФ с 16 по 21 июня выросли на 0,1% после двух недель по 0,2%.

С начала года бензин подорожал к 21 июня на 4,3%, дизельное топливо - на 2,4%. Общая инфляция в РФ с начала года к 21 июня составила 3,9%.

Стоимость литра бензина в среднем по стране на 21 июня составила 48,05 руб. (15 июня - 48,01 руб.), в том числе марки АИ-92 - 45,31 руб. (45,26 руб.), АИ-95 - 48,99 руб. (48,96 руб.), АИ-98 - 55,80 руб. (55,74 руб.).

Дизтопливо на 21 июня стоило в среднем по стране 49,82 руб. (49,77 руб.).

Производство бензина в России с 14 по 20 июня составило 787,1 тыс. тонн (на 1,7% меньше предыдущей недели), дизельного топлива - 1 млн 489,8 тыс. тонн (почти на 4,4% меньше).

Как сообщалось, цены на бензин в России по итогам 2020 года выросли на 2,5% - значительно ниже инфляции (4,9%).

Росстат

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