Евтушенков переизбран главой совета директоров АФК "Система"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО АФК "Система" переизбрал своим председателем основного владельца корпорации Владимира Евтушенкова, говорится в пресс-релизе АФК.

Заместителем председателя совета директоров "Системы" переизбрана Анна Белова.

Ранее акционеры АФК "Система" в рамках годового собрания акционеров избрали в совет директоров корпорации президента РСПП Александра Шохина и главу НИУ "Высшая школа экономики" Ярослава Кузьминова – вместо бывшего руководителя АФК "Система" Андрея Дубовскова и экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Остальные члены совета директоров АФК были переизбраны.

В совет директоров "Системы" входят 12 человек, включая Владимира Евтушенкова, председателя совета директоров МТС Феликса Евтушенкова, главу АФК Владимира Чирахова, президента Segezha Group Михаила Шамолина, бывшего топ-менеджера АФК Рона Зоммера, Анну Белову, а также независимых директоров Этьена Шнайдера, Роджера Маннингса, Давида Якобашвили, Анатолия Чубайса.

Владимиру Евтушенкову принадлежит 59,2% АФК "Система". Free float на Лондонской фондовой бирже составляет 10,3%, на "Московской бирже" – 21,2%. Еще 9,3% ценных бумаг находится во владении компаний группы АФК, членов совета директоров и менеджмента "Системы".

Также совет директоров преобразовал комитет по связям с инвесторами и дивидендной политике в комитет по устойчивому развитию (ESG) и связям с инвесторами. Председателем комитета избрана Белова, в него также вошли Чубайс (занимает пост спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития), Зоммер, Маннингс, Шамолин, Шохин и Якобашвили.