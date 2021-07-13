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Чубайс впервые стал акционером АФК "Система"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ, экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс впервые стал акционером АФК "Система", получив акции в рамках программы мотивации членов совета директоров, следует из сообщения корпорации

Чубайс, входящий в совет директоров АФК с 2020 года, получил 0,0038% обыкновенных акций корпорации. По данным на закрытие 12 июля на Московской бирже, цена обыкновенной акции АФК составляла 30,9 рубля. Исходя из этого, стоимость принадлежащего Чубайсу пакета составляет 11,331 млн рублей.

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Кроме того, впервые акционером АФК стал независимый член совета директоров, бывший заместитель премьер-министра Люксембурга Этьен Шнайдер. Он получил 0,0041% обыкновенных акций "Системы" стоимостью 12,23 млн рублей. Остальные члены совета уже владели бумагами корпорации, они нарастили свои пакеты в рамках программы мотивации.

АФК "Система" - инвесткомпания, владеющая активами в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, электронная коммерция, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги.

Контролирующим акционером АФК "Система" является Владимир Евтушенков с долей 59,2%. Free float на Лондонской фондовой бирже составляет 10,3%, на Московской бирже - 21,2%. Еще 9,3% ценных бумаг находится во владении компаний группы АФК, членов совета директоров и менеджмента "Системы".

АФК Система Анатолий Чубайс

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