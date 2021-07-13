Чубайс впервые стал акционером АФК "Система"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ, экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс впервые стал акционером АФК "Система", получив акции в рамках программы мотивации членов совета директоров, следует из сообщения корпорации

Чубайс, входящий в совет директоров АФК с 2020 года, получил 0,0038% обыкновенных акций корпорации. По данным на закрытие 12 июля на Московской бирже, цена обыкновенной акции АФК составляла 30,9 рубля. Исходя из этого, стоимость принадлежащего Чубайсу пакета составляет 11,331 млн рублей.

Кроме того, впервые акционером АФК стал независимый член совета директоров, бывший заместитель премьер-министра Люксембурга Этьен Шнайдер. Он получил 0,0041% обыкновенных акций "Системы" стоимостью 12,23 млн рублей. Остальные члены совета уже владели бумагами корпорации, они нарастили свои пакеты в рамках программы мотивации.

АФК "Система" - инвесткомпания, владеющая активами в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, электронная коммерция, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги.

Контролирующим акционером АФК "Система" является Владимир Евтушенков с долей 59,2%. Free float на Лондонской фондовой бирже составляет 10,3%, на Московской бирже - 21,2%. Еще 9,3% ценных бумаг находится во владении компаний группы АФК, членов совета директоров и менеджмента "Системы".