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Набиуллина заявила, что доллар останется частью международных резервов РФ

Набиуллина заявила, что доллар останется частью международных резервов РФ
Фото: Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Доллар останется частью международных резервов РФ, хотя ЦБ учитывает геополитические риски, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Когда мы смотрим на структуру наших резервов, конечно, мы учитываем не только экономические факторы, доходность и факторы ликвидности, но также геополитические риски. Но мы думаем, что доллар останется частью наших резервов", - заявила она в интервью Bloomberg TV.

11 июня на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора Набиуллина отмечала, что Банк России не намерен полностью отказываться от доллара в золотовалютных резервах (ЗВР). В то же время она напомнила, что ЦБ РФ уже в течение многих лет проводит политику дедолларизации как в российской финансовой системе, так и в экономике в целом.

О том, что РФ кардинально меняет структуру вложения средств Фонда национального благосостояния, полностью отказываясь от долларовых активов, чья доля еще недавно была близка к половине, сообщил в начале июня на ПМЭФ-2021 глава Минфина Антон Силуанов. При этом вдвое возрастет доля китайского юаня и незначительно – евро. Также зафиксирована доля золотых активов в структуре вложений ФНБ.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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