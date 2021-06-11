ЦБ РФ не планировал полностью отказываться от доллара в резервах

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Банк России не намерен полностью отказываться от доллара в золотовалютных резервах (ЗВР). Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Принимая решения по ЗВР, мы учитываем валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) и изменения в валютной структуре ФНБ. Но при этом это только один из факторов, потому что ФНБ – это около 1/5 ЗВР. При этом мы уже в 2018 году произвели основные изменения в структуре наших золотовалютных резервов", - сказала она.

"Эти изменения исходили из того, что мы принимали во внимание и доходность, и ликвидность, и надежность разного рода резервных активов и учитывали не только финансово-экономические риски, но и риски неэкономического характера. Мы не намерены полностью отказываться от доллара, но тем не менее валютная структура резервов, безусловно, еще раз подчеркну, отражает разного рода риски, и в том числе неэкономического характера", - добавила глава ЦБ РФ.

Она также отметила, что покупку золота в связи с изменением структуры ФНБ на внутреннем рынке ЦБ РФ не планирует, так как не видит в этом необходимости.

Набиуллина также напомнила, что Банк России уже в течение многих лет проводит политику дедолларизации как в российской финансовой системе, так и в экономике в целом.

"Наша денежно-кредитная политика, которая направлена на удержание устойчиво низкой инфляции, поддерживает дедолларизацию российской экономики, потому что часто до этого люди уходили в иностранную валюту в силу опасения обесценения своих сбережений, доходов, выраженных в российских рублях. Поэтому сам по себе режим инфляционного таргетирования и низкой инфляции должны делать и делают более привлекательной российскую валюту. Второе – мы проводили целенаправленную политику по дедолларизации балансов банков через дифференцированное регулирование резервов, и мы видим, что изменения такие происходили и происходят", - сказала она.

О том, что Россия кардинально меняет структуру вложения средств Фонда национального благосостояния, полностью отказываясь от долларовых активов, чья доля еще недавно была близка к половине, сообщил в начале июня на ПМЭФ-2021 глава Минфина Антон Силуанов. При этом вдвое возрастет доля китайского юаня и незначительно – евро. Также зафиксирована доля золотых активов в структуре вложений ФНБ.

Изменение валютной структуры

Изначально структура вложений ФНБ была следующей: по 45% у доллара и евро, 10% у фунта стерлингов.

В феврале этого года Минфин сообщил, что Россия поменяла валютную структуру средств ФНБ, отдав 20% азиатским валютам – 15% юаню и 5% иене. Для этого одинаковому сокращению была подвергнута доля доллара и евро. Параллельно были приняты поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие размещать часть средств ФНБ на депозитах и остатках на банковских счетах в Центральном банке в драгоценных металлах. Для реализации этих поправок в мае было выпущено правительственное постановление, позволяющее размещать средства ФНБ на счетах в ЦБ в драгметаллах, в частности, в золоте.

Изменение валютной структуры, раскрытое в феврале, оказалось лишь прологом для гораздо более радикальных изменений. "Мы, как и Центральный банк, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Если сегодня у нас по структуре 35% вложения ФНБ в доллары и 35% в евро, то мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью", - сказал журналистам Силуанов.

Доля евро вырастет с 35% до 40%, юаня – с 15% до 30%, фунтов – сократится с 10% до 5%, иен – останется на отметке 5%. Доля золота определена на уровне 20%. Структура вложений ФНБ будет приведена к новым пропорциям "достаточно быстро, в течение месяца", сказал Силуанов.

Согласно данным Минфина, ФНБ в мае вырос на 112,6 млрд рублей, до 13,93 трлн рублей. Причем $5 млрд и 1,07 млрд фунтов были конвертированы в юани и евро.