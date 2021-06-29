Индексы S&P 500 и Nasdaq в понедельник достигли новых рекордов

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite в понедельник обновили максимумы в ходе сессии и на момент закрытия, Dow Jones Industrial Average снизился.

На прошлой неделе S&P 500 продемонстрировал максимальный недельный подъем с начала февраля. Недельный рост индекса Dow Jones стал максимальным с марта, Nasdaq Composite - с начала апреля.

Поддержку рынку на прошлой неделе оказали надежды инвесторов на то, что высокая инфляция будет временным явлением в условиях продолжающегося восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса.

Позитивным фактором также стало сообщение о том, что президент США Джо Байден объявил о достижении межпартийного соглашения между конгрессменами по масштабному пакету мер модернизации инфраструктуры.

Инвесторы говорят, что ситуация на финансовых рынках, скорее всего, будет спокойной на этой неделе.

В центре внимания инвесторов - данные о безработице в США за текущий месяц, которые будут обнародованы в пятницу, 2 июля. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривает рост числа рабочих мест в США в июне на 683 тыс. и снижение безработицы до 5,7% с майских 5,8%.

Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы (ФРС) наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил в минувшую пятницу, что, хотя американская экономика находится в начале мощного подъема, ей еще предстоит пройти длинный путь, чтобы вернуть рабочие места, потерянные в период пандемии коронавируса.

"Сейчас мы лишь в начале того, что, я надеюсь, является очень мощным подъемом, но мы по-прежнему в глубокой яме", поскольку число рабочих мест в экономике примерно на 7 млн меньше, чем было до начала пандемии, сказал он в ходе выступления на онлайн-мероприятии.

Также в пятницу глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен выразил готовность обсуждать сворачивание мер поддержки американской экономики, частично связанную с опасениями, что крайне дешевые кредиты могут ее дестабилизировать.

"Определенно, пришло время начать думать о том, насколько быстро будет целесообразно отказаться от стимулирующих мер", - сказал Розенгрен в ходе онлайн-выступления. При этом он не указал временные рамки, в которые, по его мнению, это может произойти.

Акции компаний технологического сектора продемонстрировали наилучшую динамику среди секторов S&P 500 в понедельник. Цена бумаг Apple Inc. и Microsoft Corp. выросла более чем на 1%, тогда как бумаги Intel Corp. и Tesla Inc. подорожали более чем на 2%.

Рыночная стоимость Facebook Inc. подскочила на 4,2%, впервые в истории превысив отметку в $1 трлн. Суд в США в понедельник отклонил два антимонопольных иска против Facebook: один со стороны Федеральной торговой комиссии (Federal Trade Commission, FTC), а другой - со стороны генеральных прокуроров 48 штатов, пишет CNBC. Обвинения в адрес Facebook касались приобретения компанией приложений WhatsApp и Instagram.

Котировки акций Etsy Inc. взлетели на 7,4%. Американская онлайн-площадка для торговли покупает бразильский маркетплейс Elo7, который специализируется на торговле товарами, сделанными на заказ, за $217 млн. Сделка будет оплачена денежными средствами.

Акции Boeing Co. потеряли в цене 3,4%. Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) уведомило американский концерн, что сертификация авиалайнера 777X может состояться не раньше середины или конца 2023 года, сообщают СМИ.

Цена бумаг Johnson & Johnson опустилась на 0,1%. Компания заплатит $230 млн властям штата Нью-Йорк для урегулирования претензий, связанных с так называемым "опиоидным" делом. Власти США обвиняют J&J и ряд других фармкомпаний в том, что они продвигали использование опиоидов там, где это не было необходимо с медицинской точки зрения.

Капитализация Alcoa Corp. выросла на 0,8%. Американская алюминиевая компания завершила продажу завода Eastalco в штате Мэриленд совместному предприятию Quantum Loophole и TPG Real Estate Partners за $100 млн в виде денежных средств. Alcoa рассчитывает зафиксировать единовременный доход в размере $90 млн во втором квартале.

Бумаги eBay Inc. подорожали на 1,4%. Крупнейший в мире интернет-аукцион завершил продажу бизнеса рубричной рекламы норвежской компании Adevinta ASA. После завершения сделки eBay стала владельцем 44%-ной доли и 33% голосующих прав в норвежской компании, что сделало ее крупнейшим акционером Adevinta.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 150,57 пункта (0,44%) и составил 34283,27 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 9,91 пункта (0,23%), до рекордных 4290,61 пункта. В ходе торгов он коснулся сессионного рекорда 4292,14 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 140,12 пункта (0,98%) и составил рекордные 14500,51 пункта, ранее достигнув сессионного рекорда на уровне 14505,19 пункта.