Рубль утром незначительно снижается к доллару и евро вслед за нефтью

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слабо подрастают на "Московской бирже" во вторник утром, рубль незначительно слабеет к бивалютной корзине на фоне снижения цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,15-72,26 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,2075 руб./$1 (+9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 86,0125 руб./EUR1 (+2,75 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 6,19 коп. к уровню закрытия 28 июня, до 78,42 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,98 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 15,32 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на старте торгов 29 июня в связи с продолжающимся с пятницы снижением цен на нефть эталонных марок.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $74,26 за баррель, что на 0,56% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $72,53 за баррель, что на 0,52% ниже уровня на закрытие рынка 28 июня.

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